Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников

Фото: istockphoto/nensuria
Восстановление питания после новогодних праздников, когда предпочтение отдавалось высококалорийной пище, должно начинаться с генеральной уборки холодильника. Об этом пишет Общественная Служба Новостей, ссылаясь на мнение диетологов. В первую очередь, как отмечается, нужно избавляться от закусок, слишком соленых и острых блюд, алкоголя, а также остаткам новогоднего застолья, если таковые еще остались.
Следом за наведением порядка в холодильнике нужно начинать выстраивать правильную диету. Половина меню, отмечает издание, должна состоять из овощей и фруктов, ферментированных продуктов (кефир, йогурт, творог и т.д.), качественного какао и зеленого чая, цельнозерновых и рыбы.
В то же время диетолог и эндокринолог Юлия Атамонова не советует садиться после новогодних праздников на строгие диеты. В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала четыре правила — добавить в рацион больше овощей, есть кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса.
Диетолог рассказала, как привести организм в порядок после насыщенных едой праздников
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья
В то же время диетолог и эндокринолог Юлия Атамонова не советует садиться после новогодних праздников на строгие диеты. В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала четыре правила — добавить в рацион больше овощей, есть кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса.
«Садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит — так есть риск, что вы сорветесь и наберете лишний вес. Самое лучшее, что сейчас вы можете сделать, это придерживаться четырех правил», — отметила врач.Читайте также:
Диетолог рассказала, как привести организм в порядок после насыщенных едой праздников
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья
Данил Пономарев