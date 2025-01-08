Диетолог Пристанский развеял известный миф о фастфуде

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ГОСТ на шаурму внедрят в России в 2025 году. Производство этого популярного продукта связано с повышенным эпидемиологическим риском, в связи с чем государство решило взять эту сферу под свой контроль.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что ничего страшного в самой шаурме нет, однако ГОСТ поможет регламентировать приготовление продукта и предотвратит множество отравлений.
По его словам, калорийность шаурмы зависит от наличия белого соуса внутри, а если поменять его на другой, то это хороший кладезь белков, жиров и углеводов в оптимальном количестве.
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«ГОСТ — это важно, потому что это регламент по приготовлению продукта: как прожаривать мясо, сколько граммов овощей добавлять и так далее. Это свод правил, с помощью которых можно регламентировать качество продукта», — объяснил эксперт.
По его словам, калорийность шаурмы зависит от наличия белого соуса внутри, а если поменять его на другой, то это хороший кладезь белков, жиров и углеводов в оптимальном количестве.
«Например, если поменять на красный соус, сметану или греческий йогурт. Можно вообще убрать соус, если само мясо сочное. Здесь очень важна сама пропорция и соблюдение КБЖУ в течение дня, а так можно и бургеры и пиццу», — заключил диетолог.
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Анастасия Бондарева