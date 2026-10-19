Юрист объяснила, как вернуть деньги за неиспользованный абонемент
Вернуть деньги за абонемент на тренировки, курсы или другие занятия можно, даже если он оплачен на год вперёд. Для этого не требуется объяснять причину отказа, однако уже посещённые занятия необходимо оплатить.
Об этом «Москве 24» рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. По её словам, такое право закреплено в статье 32 закона «О защите прав потребителей», которая позволяет отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг.
Чтобы вернуть деньги, необходимо направить организации, продавшей абонемент, письменное заявление с требованием расторгнуть договор и вернуть стоимость неоказанных услуг. В течение 10 дней организация должна произвести перерасчёт и перечислить причитающуюся сумму на карту или банковский счёт потребителя, пояснила юрист.
Если организация отказывается возвращать деньги или необоснованно начисляет штрафы и неустойки, потребитель может оспорить её действия в суде.
Кроме того, если исполнитель не удовлетворил требования добровольно, суд при наличии предусмотренных законом оснований может взыскать с него потребительский штраф. Согласно статье 13 закона «О защите прав потребителей», его размер составляет 50% от суммы, присуждённой в пользу потребителя, заключила Ярмуш.
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