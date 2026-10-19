Юрист объяснила, как вернуть деньги за неиспользованный абонемент

19 октября 2026, 12:10

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Вернуть деньги за абонемент на тренировки, курсы или другие занятия можно, даже если он оплачен на год вперёд. Для этого не требуется объяснять причину отказа, однако уже посещённые занятия необходимо оплатить.