Гинеколог Лисовская предупредила об ожогах после спринцевания уксусом

19 октября 2026, 11:03

Спринцевание уксусом или марганцовкой приводит к ожогу слизистой

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Гинеколог Екатерина Лисовская рассказала о рисках домашних способов лечения женских заболеваний. По словам специалиста «СМ-Клиника», спринцевание уксусом, марганцовкой или содой способно травмировать слизистую и усугубить проблему.