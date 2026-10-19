Гинеколог Лисовская предупредила об ожогах после спринцевания уксусом
Гинеколог Екатерина Лисовская рассказала о рисках домашних способов лечения женских заболеваний. По словам специалиста «СМ-Клиника», спринцевание уксусом, марганцовкой или содой способно травмировать слизистую и усугубить проблему.
В беседе с «Лентой.ру» врач отметила, что такие процедуры не помогают избавиться от инфекций мочеполовой системы и не снимают воспаление. Растворы меняют кислотную среду влагалища и нарушают баланс полезной микрофлоры. Это повышает риск повторного развития болезни и ее дальнейшего прогрессирования.
Особую опасность представляют концентрированные составы. Уксус и марганцовка способны вызвать сильное раздражение, а в отдельных случаях — химический ожог слизистой. Вместо кратковременного облегчения женщина рискует столкнуться с более серьезными последствиями, подчеркнула Лисовская.
Гинеколог призвала не использовать самодельные тампоны с эфирными маслами или борной кислотой. Осторожность стоит проявлять и с «китайскими» свечами неизвестного состава. Их эффективность не подтверждают исследования, а контакт активных веществ со слизистой нередко провоцирует аллергию, повреждение тканей и выраженное раздражение.
Лисовская добавила, что восстановление после неудачного самолечения иногда занимает несколько месяцев. При неприятных симптомах врач советует обратиться к гинекологу и пройти обследование.
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