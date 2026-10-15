Россиянам объяснили, в каких случаях банк может аннулировать кешбэк

15 октября 2026, 12:15

Фото: istockphoto / Diy13

Банк вправе аннулировать начисленный кешбэк, если для этого есть основания, предусмотренные законом или условиями программы лояльности. Об этом RT рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.