Россиянам объяснили, в каких случаях банк может аннулировать кешбэк
Банк вправе аннулировать начисленный кешбэк, если для этого есть основания, предусмотренные законом или условиями программы лояльности. Об этом RT рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.
По её словам, бонусы могут списать, если покупатель вернул товар или отменил покупку, за которую получил кешбэк. Основанием также может стать несоответствие операции условиям программы — например, если расходы относятся к исключённым категориям или превышают установленный лимит.
Кроме того, банк может исправить ошибочное начисление из-за технического сбоя или отменить бонусы при выявлении злоупотреблений. К ним относятся фиктивные покупки, искусственное дробление платежей ради повышенного кешбэка и использование личной карты для оплаты бизнес-расходов. При этом банк должен подтвердить факт нарушения, подчеркнула Веселова.
К другим возможным основаниям относятся невыполнение условий акции, истечение срока действия бонусов или закрытие карты, если такие случаи заранее предусмотрены правилами. Эксперт отметила, что банк должен руководствоваться условиями, которые действовали на момент покупки.
Если организация списала кешбэк без законных оснований, применила новые правила задним числом или не раскрыла существенные ограничения программы, её действия можно оспорить.
Веселова посоветовала сначала запросить у банка письменное объяснение с указанием конкретного пункта правил, на основании которого аннулировали бонусы. Если ответ не устроит клиента, он может направить претензию в банк, а при отсутствии результата — обратиться в Банк России.
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