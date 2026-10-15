Психиатр объяснила, что может незаметно разрушать интимную жизнь пары
Психиатр Гридчик: финансовый дисбаланс может снижать влечение между партнёрами
Большая разница в заработках может негативно влиять на интимную жизнь пары, особенно если доход связан с самооценкой партнёров. Об этом NEWS.ru рассказала врач-психиатр ФНКЦ ФМБА России Мария Гридчик.
По словам специалиста, когда один партнёр зарабатывает значительно больше другого, между ними может возникнуть ощущение неравенства и зависимости.
«Особенно сложной ситуация становится, если доход связан с самооценкой и традиционными представлениями о ролях мужчины и женщины в паре», — пояснила Гридчик.Если женщина зарабатывает больше мужчины, который привык считать себя главным добытчиком, это может ударить по его самооценке. У женщины, в свою очередь, могут появиться раздражение и ощущение чрезмерной ответственности за отношения.
Партнёры также рискуют перейти к модели отношений «родитель — ребёнок», при которой один контролирует и заботится, а другой становится зависимым. По мнению психиатра, такая динамика плохо сочетается с сексуальным влечением.
При этом сама по себе разница в доходах не обязательно мешает близости, если партнёры сохраняют равноправие и не связывают заработок с личной ценностью человека.
Если больше зарабатывает мужчина, женщина может испытывать зависимость и бояться потерять финансовую стабильность. При этом мужчина может чувствовать давление из-за необходимости соответствовать роли кормильца семьи, заключила Гридчик.