Психиатр объяснила, что может незаметно разрушать интимную жизнь пары

15 октября 2026, 13:56

Психиатр Гридчик: финансовый дисбаланс может снижать влечение между партнёрами

Фото: istockphoto / JenAphotographer

Большая разница в заработках может негативно влиять на интимную жизнь пары, особенно если доход связан с самооценкой партнёров. Об этом NEWS.ru рассказала врач-психиатр ФНКЦ ФМБА России Мария Гридчик.





По словам специалиста, когда один партнёр зарабатывает значительно больше другого, между ними может возникнуть ощущение неравенства и зависимости.

«Особенно сложной ситуация становится, если доход связан с самооценкой и традиционными представлениями о ролях мужчины и женщины в паре», — пояснила Гридчик.