Россиянки снова стали ездить в туры за шубами в Турцию

15 октября 2026, 11:37

SHOT: туры за шубами в Турцию снова стали популярными у россиянок

Фото: iStock/ozina

В Турции снова набирает обороты шубный туризм, популярный у россиянок еще в нулевые. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».