Россиянки снова стали ездить в туры за шубами в Турцию
В Турции снова набирает обороты шубный туризм, популярный у россиянок еще в нулевые. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Местные меховые фабрики активно заманивают покупательниц из России. Они организуют бесплатные поездки по салонам, приставляют русскоязычных консультантов и предлагают скидки до 40 процентов. При этом разница в цене по сравнению с российскими магазинами бывает настолько ощутимой, что может компенсировать не только перелет, но и несколько дней отдыха.
В качестве примера источник привел шубу из натурального баргузинского соболя. В Турции ее можно приобрести примерно за 400 тысяч рублей, тогда как в Москве аналогичные модели продаются от 900 тысяч, а в отдельных случаях их стоимость доходит до нескольких миллионов.
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