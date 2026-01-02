Достижения.рф

В России перед Новым годом колоссально вырос спрос на слепки гениталий

Спрос на слепки интимных зон в качестве новогоднего подарка вырос на 150%
Фото: Istock/Jovanmandic

В предновогодний период спрос на слепки интимных зон для памятных подарков вырос на 150%. Соответствующие наборы для создания отпечатков покупатели находят на популярных маркетплейсах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Для изготовления слепка человек разводит специальный материал, помещает его в форму и прикладывает к телу, чтобы получить индивидуальный оттиск. Готовое изделие часто оформляют в рамку.

По словам продавцов, активный рост интереса к таким наборам начался ещё в ноябре. Цена стартового комплекта колеблется от 1000 до 5000 рублей. Отдельные мастера выполняют слепки по индивидуальному заказу, их стоимость значительно выше.

Врачи предупреждают, что в процессе создания подарка важно соблюдать осторожность: излишнее давление на чувствительные участки тела может привести к травме.

Ольга Щелокова

