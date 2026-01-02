В России перед Новым годом колоссально вырос спрос на слепки гениталий

02 января 2026, 14:40

Спрос на слепки интимных зон в качестве новогоднего подарка вырос на 150%

Фото: Istock/Jovanmandic

В предновогодний период спрос на слепки интимных зон для памятных подарков вырос на 150%. Соответствующие наборы для создания отпечатков покупатели находят на популярных маркетплейсах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.