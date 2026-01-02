Россиян предупредили о резком всплеске активности мошенников в праздничные дни

02 января 2026, 14:41

Эксперт Ларин: в праздники число компрометаций критически растёт

Фото: Istock/NanoStockk

В России в новогодние праздники мошенники традиционно активизируются. За три года их активность выросла на 60-80%. Как заявил руководитель департамента киберразведки «Бастиона» Константин Ларин, в 2025 году рост может стать ещё больше из-за бума онлайн-покупок.





В беседе с «Газетой.Ru» Ларин сообщил, что наиболее популярная схема — фиктивные маркетплейсы. Мошенники создают сайты для кражи данных и доступа к банковским счетам. Они действуют от имени поддельных служб доставки, требуя личную информацию под предлогом проблем с посылкой.

«В праздничные дни число компрометаций критично растёт. Люди активно ждут доставки, совершают покупки и охотнее доверяют предложениям, которые кажутся особенно выгодными», — пояснил эксперт.