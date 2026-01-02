Россиян предупредили о резком всплеске активности мошенников в праздничные дни
Эксперт Ларин: в праздники число компрометаций критически растёт
В России в новогодние праздники мошенники традиционно активизируются. За три года их активность выросла на 60-80%. Как заявил руководитель департамента киберразведки «Бастиона» Константин Ларин, в 2025 году рост может стать ещё больше из-за бума онлайн-покупок.
В беседе с «Газетой.Ru» Ларин сообщил, что наиболее популярная схема — фиктивные маркетплейсы. Мошенники создают сайты для кражи данных и доступа к банковским счетам. Они действуют от имени поддельных служб доставки, требуя личную информацию под предлогом проблем с посылкой.
«В праздничные дни число компрометаций критично растёт. Люди активно ждут доставки, совершают покупки и охотнее доверяют предложениям, которые кажутся особенно выгодными», — пояснил эксперт.Специалист напомнил, что мошенники используют фишинг о «горящих» скидках, фальшивые благотворительные фонды и поздравления с вредоносными ссылками. Ларин советует не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать данные карт и проверять информацию.