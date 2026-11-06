Диетолог объяснила, какие продукты помогают лучше спать после 60 лет
Питание с преобладанием растительных продуктов и регулярная физическая активность могут положительно влиять на качество и продолжительность сна, особенно у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли китайские ученые, изучившие связь между пищевыми привычками, образом жизни и ночным отдыхом. Результатами исследования с Общественной Cлужбой Новостей поделилась исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
По словам специалиста, сон — важнейший естественный механизм восстановления организма. Однако с возрастом его качество нередко ухудшается. Одним из факторов, способных повлиять на ночной отдых, может стать рацион. В своем исследовании китайские ученые использовали индекс планетарной диеты (Planetary Health Diet Index, PHDI). Он учитывает не только пользу продуктов для здоровья человека, но и их влияние на окружающую среду.
Согласно полученным результатам, у участников с более высоким показателем PHDI качество сна было лучше на 35%, а продолжительность отдыха — на 34%. Если к здоровому рациону добавлялись регулярные физические упражнения, показатели улучшались еще заметнее: качество сна повышалось на 64%, а его продолжительность — на 48%. Кроме того, каждый дополнительный балл индекса увеличивал вероятность хорошего сна на 5%, а достаточной продолжительности ночного отдыха — на 4%.
«Главный вывод ученых звучит однозначно: чем более растительным является ваше питание и чем выше уровень физической активности, тем лучше и дольше вы спите», — говорит собеседница издания.Исследователи оценивали рацион участников по десяти группам продуктов. В их число вошли овощи, фрукты, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, рыба, яйца, молоко и молочные продукты, а также сахар и мясо. Анализ позволил выявить несколько пищевых привычек, которые могут быть особенно важны для людей старшего возраста.
В частности, регулярное употребление овощей, фруктов, сои и орехов оказалось связано с улучшением сна. Как объяснила Дианова, орехи и семена содержат растительный белок, полезные жиры и триптофан — аминокислоту, участвующую в выработке серотонина и мелатонина. Эти вещества связаны с регуляцией настроения и цикла сна.
Важную роль, согласно исследованию, играют и цельнозерновые продукты. Участники, употреблявшие не менее 232 граммов таких продуктов в день, демонстрировали более благоприятные показатели сна. При этом рацион с содержанием цельного зерна менее 58 граммов в сутки был связан с противоположным результатом. Цельнозерновые продукты обеспечивают организм сложными углеводами и витаминами группы B, необходимыми для нормальной работы нервной системы.
Еще одна закономерность касалась рыбы: даже ее употребление хотя бы раз в месяц было связано с достаточной продолжительностью сна. По словам специалиста, это может указывать на значение омега-3 жирных кислот, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов в организме.