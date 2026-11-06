Диетолог объяснила, какие продукты помогают лучше спать после 60 лет

06 ноября 2026, 18:46

Растительная диета и физическая активность могут улучшить сон пожилых людей

Фото: Istock / Deagreez

Питание с преобладанием растительных продуктов и регулярная физическая активность могут положительно влиять на качество и продолжительность сна, особенно у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли китайские ученые, изучившие связь между пищевыми привычками, образом жизни и ночным отдыхом. Результатами исследования с Общественной Cлужбой Новостей поделилась исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.





По словам специалиста, сон — важнейший естественный механизм восстановления организма. Однако с возрастом его качество нередко ухудшается. Одним из факторов, способных повлиять на ночной отдых, может стать рацион. В своем исследовании китайские ученые использовали индекс планетарной диеты (Planetary Health Diet Index, PHDI). Он учитывает не только пользу продуктов для здоровья человека, но и их влияние на окружающую среду.



Согласно полученным результатам, у участников с более высоким показателем PHDI качество сна было лучше на 35%, а продолжительность отдыха — на 34%. Если к здоровому рациону добавлялись регулярные физические упражнения, показатели улучшались еще заметнее: качество сна повышалось на 64%, а его продолжительность — на 48%. Кроме того, каждый дополнительный балл индекса увеличивал вероятность хорошего сна на 5%, а достаточной продолжительности ночного отдыха — на 4%.





«Главный вывод ученых звучит однозначно: чем более растительным является ваше питание и чем выше уровень физической активности, тем лучше и дольше вы спите», — говорит собеседница издания.