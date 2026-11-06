Москва остается неизведанной: жители открывают для себя новые районы

06 ноября 2026, 17:34

Стало известно, что лишь 11% москвичей побывали во всех районах столицы

Фото: Istock / Vladislav Zolotov

Несмотря на то что москвичи живут в одном из крупнейших городов страны, далеко не все хорошо знакомы с его районами. Только 11% жителей столицы утверждают, что побывали во всех ее частях. При этом почти половина опрошенных за последний год посетила хотя бы один район, в котором раньше не бывала. Такие данные получил сервис бронирования экскурсий «Трипстер» в ходе исследования с участием 1100 человек. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.