Москва остается неизведанной: жители открывают для себя новые районы
Несмотря на то что москвичи живут в одном из крупнейших городов страны, далеко не все хорошо знакомы с его районами. Только 11% жителей столицы утверждают, что побывали во всех ее частях. При этом почти половина опрошенных за последний год посетила хотя бы один район, в котором раньше не бывала. Такие данные получил сервис бронирования экскурсий «Трипстер» в ходе исследования с участием 1100 человек. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.
Для многих жителей привычная Москва по-прежнему ограничивается несколькими знакомыми маршрутами. Так, 19% респондентов признались, что лучше всего ориентируются в собственном районе и центре города. Вместе с тем интерес к изучению столицы остается высоким: 55% участников опроса хотели бы больше узнать об архитектуре и характерных особенностях разных районов.
Отдельное внимание москвичи уделяют истории городских улиц — такой вариант выбрали 42% опрошенных. Еще каждому четвертому интересно посещать места, связанные с кино, литературой и музыкой. Кроме того, 47% респондентов хотели бы познакомиться с городом во время вечерних или ночных экскурсий.
На желание попробовать что-то новое чаще всего влияют друзья и знакомые. По 64% участников исследования сообщили, что охотнее отправляются на необычные мероприятия по приглашению близких или по их рекомендации. При этом ждать особого повода для городского досуга готовы немногие: только 12% предпочитают приурочивать такие занятия к праздникам, дням рождения и другим событиям.
Москвичи также готовы выделять на развлечения и новые впечатления заметные суммы. Каждый четвертый участник опроса тратит на кафе, кино, экскурсии и мероприятия от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Еще 22% расходуют на городской досуг больше этой суммы. Если же появляется неожиданная прибавка к бюджету, например премия, 53% респондентов готовы направить хотя бы часть денег на впечатления или небольшое путешествие.
За последний год 35% опрошенных попробовали занятие, которым прежде не увлекались. А 34% признались, что к вечеру воскресенья чувствуют себя отдохнувшими и наполненными новыми впечатлениями. Для сравнения, среди участников исследования из других регионов так ответили только 20%.
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