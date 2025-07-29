Как в Кемерове с помощью волос предсказывают погоду

29 июля 2025, 14:15

Фото: istockphoto / aapsky

В Кемеровском округе, в посёлке Новостройка, расположена метеостанция, откуда поступают данные для прогноза погоды по всему региону. О работе станции рассказал интернет-журнал «Сибдепо».