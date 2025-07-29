Как в Кемерове с помощью волос предсказывают погоду
В Кемеровском округе, в посёлке Новостройка, расположена метеостанция, откуда поступают данные для прогноза погоды по всему региону. О работе станции рассказал интернет-журнал «Сибдепо».
Станция действует на текущем месте с 1965 года и входит в мировую сеть метеонаблюдений. Измерения проводятся четыре раза в сутки — в 4:00, 7:00, 13:00 и 19:00. Полученные данные автоматически передаются в научные центры в Москве, Вене и Брюсселе.
На территории установлены гелиографы, осадкомеры, анемометры, почвенные термометры и другое оборудование. Гелиограф фиксирует продолжительность солнечного света, сжигая бумажную шкалу с помощью фокусировки лучей. Температурные измерения ведутся с использованием термометров, размещённых в защитных кожухах — так называемых «метеобудках». Интересно, что для измерения влажности используется волос гигрометра — чаще всего светлый, поскольку он острее реагирует на изменения влажности.
В почву зарыты термометры Савинова — на глубины от 5 до 20 см. По ним специалисты определяют, насколько прогрелась земля. Эти данные важны для начала сельскохозяйственных работ. Например, температура на глубине 20 см от 5 до 10 градусов указывает на возможность сева пшеницы.
Несмотря на суровые зимы, вечная мерзлота на территории Кузбасса не фиксировалась — даже при температурах до -48 °C грунт полностью оттаивает весной.
Метеостанция в Новостройке обеспечивает аграрный сектор, синоптиков и службы экстренного реагирования объективной информацией о погодных условиях
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