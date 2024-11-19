Диетолог объяснила разницу между настоящей и имитированной красной икрой

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В октябре-ноябре средняя цена на красную икру составила 10 490 рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Из-за дороговизны, люди довольствуются имитацией. Но можно ли заменить настоящую икру?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщила, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.
По словам врача, в состав имитированный икры входит альгинат натрия — это своеобразные водоросли, которые приносят в наш организм большое количество натрия, хлористый кальций и красители как натуральные, так и искусственные.
Она добавила, что имитированная икра — это некий микс из икорного сока, красителей и большого количества соли.
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По словам врача, в состав имитированный икры входит альгинат натрия — это своеобразные водоросли, которые приносят в наш организм большое количество натрия, хлористый кальций и красители как натуральные, так и искусственные.
«В настоящей икре есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, в составе которого все незаменимые аминокислоты. А вот икра имитированная, к сожалению, похвастаться на сегодняшний день этим не может: там ни белка, ни аминокислот, ни витаминов А, Е, Д», — отметила эксперт.
Она добавила, что имитированная икра — это некий микс из икорного сока, красителей и большого количества соли.
«К сожалению, такая икра не обогащает витаминами и микроэлементами, которые есть в настоящей икре. И мы понимаем с вами что не смотря на дешевизну такая икра не принесет пользы», — сказала Римма Мойсенко.
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Анастасия Бондарева