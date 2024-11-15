Названы опасные последствия переедания

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Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что переедание опасно для здоровья, поскольку может привести к проблемам ЖКТ и даже онкологии.
«Это может приводить к брожению и застою еды в ЖКТ, что в конечном итоге приводит к воспалению в желудочно-кишечном тракте, нарушению в работе желчного пузыря, перерастягиванию и увеличению желудка, набору веса и даже онкологии. Также переедание зачастую приводит к изжоге, дискомфорту в области желудка, болям, вздутию», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.
А врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил о необходимости поведенческой терапии для контроля аппетита.
«Нужно на уровне поведенческих реакций отрезать использование еды как поощрения или отдыха. Еда должна быть лекарством, то есть потребляться ровно в том количестве, которое необходимо для восполнения дефицита энергии, аминокислот, витаминов и т. д.» — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Поляков.
Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова поддержала повышение налога на сахаросодержащие газированные напитки, поскольку такая мера может спасти население от сахарного диабета и ожирения.
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