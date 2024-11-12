Россиянам раскрыли, что спасёт от полноты осенью и зимой

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что от набора веса в осенне-зимний период может спасти включение больше овощей и фруктов в свой рацион.
«Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.
Благоприятными в этом плане будут нормализация режима дня и сна, физические нагрузки, уменьшение стресса и т. д., добавила специалист.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.
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