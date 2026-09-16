Стало известно, сколько москвичи тратят времени на поиск работы

16 сентября 2026, 12:47

Карьерный наставник Чукина: москвичи ищут работу около пяти месяцев

Фото: iStock/ gpointstudio

Жители Москвы в среднем тратят на поиски работы порядка пяти месяцев, однако сроки могут варьироваться от одного месяца до года. Об этом рассказала карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алена Чукина.





В разговоре с Москвой 24 она отметила, что дольше всего ищут работу топ-менеджеры с завышенными зарплатными ожиданиями или те, кто ждёт «идеальный вариант».



При этом 49% компаний уже используют ИИ для автоматизации рекрутинга, а 55% применяют нейросети для сортировки кандидатов, отправки уведомлений и первичного скрининга откликов. Так, по словам Чукиной, на рынке уже появляются полноценные ИИ-агенты, которые сами обрабатывают отклики, назначают собеседования и общаются с кандидатами вместо специалистов.





«Тем не менее человека невозможно заменить, когда нужно оценить культурное соответствие и soft skills (гибкие умения, которые отвечают за то, как человек выполняет свою работу, общается и реорганизует процессы), принять финальное решение о найме, поработать с сильными кандидатами и урегулировать нестандартные ситуации», — считает Чукина.