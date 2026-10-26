Диетолог озвучила главную опасность популярного зимнего напитка

26 октября 2026, 15:30

Диетолог Соломатина: глинтвейн вызывает скачок давления и спазм сосудов

Фото: iStock/Victoria Popova

Употребление глинтвейна может негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы и создавать дополнительную нагрузку на организм во время болезни. Распространенное мнение о целебных свойствах горячего вина с сахаром и специями не соответствует действительности, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает издание «Абзац».