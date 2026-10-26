Диетолог озвучила главную опасность популярного зимнего напитка
Употребление глинтвейна может негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы и создавать дополнительную нагрузку на организм во время болезни. Распространенное мнение о целебных свойствах горячего вина с сахаром и специями не соответствует действительности, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает издание «Абзац».
По словам специалиста, сочетание алкоголя и сахара может влиять на уровень глюкозы в крови и провоцировать изменения тонуса сосудов. Такие реакции способны сопровождаться колебаниями артериального давления, что особенно нежелательно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Соломатина также предостерегла от употребления глинтвейна при первых признаках простуды. Если болезнь сопровождается повышением температуры, алкоголь создает дополнительную нагрузку на организм и может осложнить восстановление. Поэтому использовать горячее вино в качестве средства для лечения вирусных инфекций врач не рекомендует.
Осторожность необходима и при добавлении в напиток других ингредиентов. По словам диетолога, нагревание меда может изменять его свойства, а специи и цитрусовые способны вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к этим продуктам.
Кроме того, специалист указала на ряд противопоказаний к употреблению алкогольного напитка. От глинтвейна следует отказаться беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела, язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и патологиями печени, уточняет Runews24.
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