Диетолог раскрыла, какая пища вызывает проблемы с ЖКТ и геморрой

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Острые специи и приправы пользуются большой популярностью среди россиян, потому что придают пище вкус и разнообразие. Но несут ли они в себе, помимо наслаждения, пользу?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что острую пищу, не стоит употреблять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и изжогой.
По ее словам, острую пищу при хорошей переносимости можно употреблять в умеренных количествах — пару раз в неделю.
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«Также не стоит есть острое тем, у кого аллергия, например, на перец. Еще у многих из-за острого появляется геморрой, синдром раздражённого кишечника, диарейный синдром, жжение во время похода в туалет», — предупредила эксперт.
По ее словам, острую пищу при хорошей переносимости можно употреблять в умеренных количествах — пару раз в неделю.
«Остроту в виде, например, перца можно добавлять в белковые блюда для полезности, в супы, в овощи тушеные. Острая пища в умеренных количествах даже полезна», — добавила собеседница.
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Анастасия Бондарева