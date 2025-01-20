Диетолог назвала овощ, который продлевает жизнь

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Перец у россиян — одна из любимых добавок к различным блюдам. Он придает пище пикантный вкус, остроту и приятный аромат.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что красный перец имеет целебные свойства.
По ее словам, перец чили, черный перец можно добавлять в белковые блюда, супы, тефтели, в тушеные овощи.
Ранее она рассказала, что от острой пищи стоит отказаться людям с проблемами ЖКТ, геморроем, аллергией и изжогой.
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«Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С», — сказала эксперт.
По ее словам, перец чили, черный перец можно добавлять в белковые блюда, супы, тефтели, в тушеные овощи.
«Перец в умеренных количествах очень полезен», — добавила Павлюк.
Ранее она рассказала, что от острой пищи стоит отказаться людям с проблемами ЖКТ, геморроем, аллергией и изжогой.
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Анастасия Бондарева