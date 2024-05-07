Диетолог напомнила, с помощью каких правил можно поддерживать форму без диет

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Процесс пищеварения влияет на наше самочувствие, здоровье и красоту. Однако многие люди, видя лишние цифры на весах, начинают экспериментировать со своим питанием — садятся на диеты, которые, как правило, негативно влияют на организм из-за строгости рамок и неправильного подхода.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что альтернатива диете — разгрузочные дни, которые одобряются современной медициной.
Также врач напомнила о том, что есть основная пищевая пирамида, на которую стоит ориентироваться всем людям. Она, по словам специалиста, состоит из 6 групп продуктов: овощей (примерно 500 грамм в день), фруктов (300-400 грамм в день), крахмалистых (от 6 до 10 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), белковых (6-8 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), молочных (два стакана в день) и жировых (30 грамм масла в день или 3 чайных ложки масла и 30 грамм орехов).
Также диетолог добавила, что можно ориентироваться на знаменитую «тарелку здорового питания», где всего по четвёртой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.
По мнению Натальи Павлюк, многим людям тяжело справляться с подсчётом калорийности и с разбором состава продуктов, поэтому соблюдение общих рекомендаций — верный способ держать себя в тонусе.
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«На диете обычно сидят неделю, две или месяц, и часто это не безопасно, особенно, когда люди сами выбирают для себя какое-нибудь популярное голодание. А разгрузочные дни для здоровья считаются не вредны, они применяются активно, это одобряемый вариант. Люди делают один или два разгрузочных дня в неделю. Бывают разные разгрузочные дни: белковые, углеводные, жировые и так далее. У нас в клинике самые популярные творожные дни», — сказала эксперт.
Также врач напомнила о том, что есть основная пищевая пирамида, на которую стоит ориентироваться всем людям. Она, по словам специалиста, состоит из 6 групп продуктов: овощей (примерно 500 грамм в день), фруктов (300-400 грамм в день), крахмалистых (от 6 до 10 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), белковых (6-8 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), молочных (два стакана в день) и жировых (30 грамм масла в день или 3 чайных ложки масла и 30 грамм орехов).
Также диетолог добавила, что можно ориентироваться на знаменитую «тарелку здорового питания», где всего по четвёртой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.
По мнению Натальи Павлюк, многим людям тяжело справляться с подсчётом калорийности и с разбором состава продуктов, поэтому соблюдение общих рекомендаций — верный способ держать себя в тонусе.
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Анастасия Бондарева