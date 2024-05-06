Диетолог Лазуренко развеяла миф о чае как о средстве для похудения

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Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
Она подчеркнула, что без комплексных физических нагрузок и нормализации питания чай не повлияет на снижение веса.
Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что наиболее вредной из всех съедобных ягод является виноград из-за большого количества глюкозы.
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«Чай — уникальный продукт в нашем рационе, но как элемент пития не влияет на объём жировой клетки и никаким образом не способствует снижению веса. Если и существует чайная диета, то это миф и развод. Правильное использование чая в общем рационе, где он не является запивочным материалом, плюс активные физические нагрузки помогут снизить вес», — отметила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.
Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что наиболее вредной из всех съедобных ягод является виноград из-за большого количества глюкозы.
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Мелисса Тимофеева