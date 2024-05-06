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Диетолог Райхельт рассказала, как употреблять какао для борьбы со старением

Health News: какао в чистом виде может помочь замедлить старение
06 мая 2024, 19:39
Фото: iStock/wmaster890

Фото: iStock/wmaster890

Британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Об этом пишет Health News.
По мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.

Райхельт подчеркнула, что флавоноиды, содержащиеся в порошке какао, могут замедлять процесс старения и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак благодаря нейтрализации свободных радикалов.



Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут работать как стимуляторы центральной нервной системы, что способствует улучшению настроения при употреблении.

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Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост
Адвокат: Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову отправят в ИВС
06 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/artisteer

В Москве задержали журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по подозрению в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. Женщина не признает свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, пишет ТАСС.
Юрист также рассказал, что в настоящее время Кеворкова находится в СИЗО. 7 мая будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Напомним, уголовное дело по факту оправдания терроризма на Кеворкову завели из-за ее публикаций в телеграм-канале. Женщина процитировала текст, оправдывающий теракт в Нальчике. Вторым эпизодом стала публикация поста запрещенной в РФ террористической организации.

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Диетолог раскрыл, к каким болезням может привести интервальное голодание
Диетолог Павлюк: камни в желчном пузыре могут появиться из-за диеты
06 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/globalmoments

Сегодня отмечается Международный день против диеты. Этот день празднуется для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и особенно указать на концепции диет, которые часто ущербно влияют на здоровье и самооценку человека. Диетологи утверждают, что диета не должна быть связана с жесткими запретами и ограничениями. Люди должны фокусироваться на выборе пищи, которая является полноценной, питательной и вкусной.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что есть общие рекомендации по питанию, групповые диетотерапии, популярные диеты и индивидуальные.

Также врач рассказала, почему люди, прекращая диеты, набирают свои килограммы обратно.

«У большинства людей сама диета — психологически не очень приятный фактор. Для организма это не приносит никакой пользы, потому что выбираются популярные диеты, которые не сбалансированы, там не хватает питательных веществ и калорийности. То есть, по сути, такая диета ухудшает ситуацию. Главное здесь — пищевые привычки. Если не происходит смены пищевых привычек, если человек не знакомится с продуктами питания, то он потом опять набирает вес», — сказала эксперт.

По словам специалиста, люди набирают вес из-за избытка калорий, причём у каждого человека по-своему организм «ломается» в разных местах.

Также диетолог напомнила про излюбленное всеми интервальное голодание и объяснила, к каким последствиям оно может привести.

«То, что в России называется интервальным голоданием, — есть только шесть или восемь часов, а остальное время не есть — это как раз-таки не имеет под собой практически никаких обоснований. Это нагрузка для организма. Ко мне приходили лечиться люди, сидевшие на интервальном голодании, с камнями в желчном пузыре и проблемами с ЖКТ. Это последствия вот такого режима», — отметила собеседница.

В завершении беседы Наталья Павлюк напомнила, что индивидуальный план питания составляется лечащим нутрициологом или диетологом, однако в голове всегда следует держать общий, известный всем план: три основных приема пищи и несколько перекусов.

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Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве
06 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/tomertu

В центре Москвы обнаружили тело известного банкира и бывшего председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
Отмечается, что 69-летний бизнесмен был найден у себя в квартире. Прибывшие на вызов врачи не смогли помочь Филипьеву.

Точную причину смерти специалисты установят позже.

Филипьев исполнял обязанности председателя правления «Росбанка», потом банка «Таврический». Также бизнесмен на протяжении нескольких лет руководил советом директоров «Норильского никеля».

Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончалась аргентинская актриса, режиссер и художница немецкого происхождения Нарциса Хирш.

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Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания
06 мая 2024, 18:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Правительство Московской области на фоне опустившихся до минусовых отметок ночных температур рекомендовало муниципалитетам продлить отопительный период. Это было сделано по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая. Завтра и послезавтра в северных районах региона ожидается низкая температура – до -3°С с выпадением снега», – сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Согласно нормативам, тепло отключают в домах при повышении среднесуточной температуры до 8°С и выше в течение пяти суток. Между тем, по прогнозам синоптиков, в течение недели в Подмосковье вероятны ночные заморозки до -3°С, а дневная температура не превысит 11°С.

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Старинные усадьбы, киногород и яхт-клубы: как провести майские выходные в Подмосковье
Достопримечательности Подмосковья: что посмотреть, куда пойти
06 мая 2024, 18:12

Фото: IStock/koromelena

В связи с празднованием Дня Победы, россиян вновь ждут длинные выходные. В 2024 году нерабочими днями будут: 9, 10, 11 и 12 мая. О том, как провести выходные с пользой и какие места в Подмосковье обязательно стоит посетить, расскажет редакция «Радио 1».

Сергиев Посад


Жителям и гостям Московской области рекомендуется посетить Сергиев Посад, расположенный в 70 км от Москвы. Точкой притяжения для туристов здесь является Троице-Сергиева Лавра. Это крупнейший мужской монастырь и один из немногих объектов Подмосковья, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучший из видов на Сергиев Посад открывается с 88-метровой колокольни, расположенной на территории Лавры.


Коломна


Коломна пользуется в Подмосковье большой популярностью.

Этот небольшой город славится историческими и архитектурными памятниками. Главная достопримечательность Коломны — кремль. На его территории располагаются Успенский собор и Ново-Голутвинский монастырь. Увидеть город во всей его красе можно поднявшись на 67-метровую колокольню церкви Иоанна Богослова.


Фото: iStock/-101PHOTO-

Зарайск


Этот древний город находится недалеко от Коломны на берегу реки Осетр. Известен он самым маленьким кремлем в стране, который сохранил своей первозданный вид с момента его возведения. Особого внимания заслуживают Никольский собор XVII века и собор Иоанна Предтечи начала XX века. Также в Зарайске можно посетить Водонапорную башню, построенную в начале XX столетия и являющуюся одним из главных символов города.

Истра


В 60 километрах от Москвы расположен город Истра. Местные жители гордятся тем фактом, что здесь когда-то бывал Лермонтов, а в местной больнице успел поработать Чехов. Обязательно стоит зайти в Новоиерусалимский монастырь и посетить музейный комплекс «Новый Иерусалим».

Звенигород


Старейший город Подмосковья Звенигород называют русской Швейцарией. Его главной достопримечательностью является Саввино-Сторожевский монастырь, в котором бывал Иван Грозный.


Можайск


На майских праздниках можно посетить город Можайск, который расположен в 110 километрах от столицы. В путешествие можно отправиться на 2-3 дня. За это время удастся посетить немало старинных построек. На территории Можайского кремля находится Ново-Никольский собор — визитная карточка города. Прочие достопримечательности: старинный храм Петра и Павла, дом-музей художника Герасимова, мужской Лужецкий монастырь и церковь Иоакима и Анны.


Подольск


Посетить Подольск следует тем, кто неравнодушен к культуре и истории. Город предлагает туристам музеи, древние храмы, старинные усадьбы, заброшенные поместья в округе. А еще здесь находится фонтан «Первый бал Наташи Ростовой» с вращающимися фигурами героев «Войны и мира».

Фото: IStock/Armen Maitesyan


Клин


В Клину находится дом-музей Чайковского. Именно здесь была написана 6-я Патетическая симфония. В музейной экспозиции представлены личные вещи маэстро и его рояль J. Becker. Также следует посетить Успенский храм и Троицкий собор.

Усадьба Марфино


В Мытищинском районе располагается усадьба Марфино. Она построена на высоком берегу речки Уча, с которого открывается живописный пейзаж. Сегодня на территории Марфино размещается санаторий. Но для туристов усадьба открыта.


Усадьба Горки


Чтобы увидеть усадьбу Горки, нужно отъехать от МКАД всего на 10 км. Она была построена в первой половине XIX века. В 1909 году усадьбу купила вдова мецената Саввы Морозова. Однако уже в 1917 году Горки были национализированы и превратились в резиденцию Ленина, в которой вождь прожил около двух лет.


Место рождения русских традиций: путешествие по Гжельскому фарфоровому заводу
Место рождения русских традиций: путешествие по Гжельскому фарфоровому заводу

Усадьба Дубровицы


В 5 км от Подольска и в 45 км от Москвы находится усадьба Дубровицы. Здесь гости и жители Подмосковья смогут прогуляться по липовому парку. Местная легенда гласит, что деревья в этом парке высаживал сам Петр I.

Киногород Piligrim Porto


Погрузиться в атмосферу старой Европы и прогуляться по узким улочкам можно в Пилигрим Порто. Киногород находится на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Московской области. В 2011 году здесь снимали сериал «Записки экспедитора тайной канцелярии». В киногородок входит около 40 аутентичных построек: гостиница «Лондон», Дом губернатора, три таверны, тюрьма и т.д.

Приокско-Террасный заповедник


Познакомиться с российской и зарубежной фауной можно в окрестности Серпухова. Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М.А. Заблоцкого служит местом обитания более 150 видов птиц и более 55 видов млекопитающих.

Путешествие по Подмосковью на МЦД-1


«Водники»


В майские выходные можно отправиться в тур по Москве и Подмосковью по железной дороге. Первая остановка Московского диаметра – «Водники». Станция располагается в пойме реки Клязьмы и канала имени Москвы. Здесь открыто много яхт-клубов, также есть несколько ресторанов с видом на воду.
Недалеко от станции находится живописный парк с многоуровневыми смотровыми площадками.

«Новодачная»


Станция «Новодачная» располагается на границе Москвы и области. Недалеко находится парк, площадь которого составляет 116 гектаров. На прудах живет сама большая в Москве колония озерных чаек, здесь встречаются краснокнижные серые цапли, пустельга, полевой жаворонок, чирок-трескунок, хохлатая чернеть и многие другие птицы, а также несколько видов лягушек.

Чтобы прогулки были комфортными, в южной части парка обустроены специальные деревянные помосты, на водоемах размещены смотровые площадки.


Фото: iStock/Impresyjna Fotografuje


«Лианозово»


В пешей доступности от стации есть Лиазоновский променад. Здесь гости и жители Подмосковья смогут окунуться в атмосферу села Лианозово начала прошлого века. В центральной части променада находится галерея со старыми фотографиями, где можно уже воочию увидеть жизнь бывшего дачного поселка. Здесь же по соседству находится эффектная фотозона в виде рамки для фото.

На Лианозовском ручье открыта лодочная станция, где можно взять лодку или катамаран и прокатиться под белыми мостиками, перекинутыми через ручей, а еще в теплое время года в местной акватории плавают лебеди.

«Бескудниково»


Природный заказник «Северные дубки» находится в нескольких минут от станции. В нем можно посмотреть на живописные березовые и дубовые рощи. В зеленой зоне обитают зяблики, рябинники, кукушки, соловьи и дятлы – малый пестрый и краснокнижный белоспинный. Дополняют местный ландшафт топиарные фигуры – можно устроить маленький квест и устроить фотоохоту на всех зеленых «обитателей» парка: медвежонка, носорога, бегемотов и слонов.


«Сколково»


Инновационный городок привлекает внимание посетителей огромным количеством фигурных стеклянных построек. Также в Сколково есть много живописных парков. Например, в Центральном парке инновационного центра есть пруд с «волнистой» набережной, солярием под открытым небом и мостиками.

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Строительная готовность образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске достигла 80%
06 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт» со школой на полторы тысячи учеников и детским садом на 200 воспитанников возводят в микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск, в настоящее строительная готовность объекта составляет 80 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж инженерных сетей и отделочные работы. В здание поставляют технологическое оборудование. Кроме того, идёт благоустройство прилегающей территории — здесь будут игровые площадки для младших школьников и детсадовцев, а также спортивные площадки для волейбольных и баскетбольных тренировок», — говорится в сообщении.
В школе предусмотрено 80 основных и 33 специализированных кабинета, кружковые, помещения для групп продлённого дня, многофункциональные спортзалы и актовый зал.

Сдать воспитательно-образовательный комплекс в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.

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Воспитанники 11 детсадов Волоколамска выступили на конкурсе песни ко Дню Победы
06 мая 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Юные волоколамцы выступили конкурсе инсценированной песни, посвящённом годовщине Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На сцене ЦКиТ «Родники собрались воспитанники 11 дошкольных учреждений. Ребята раскрылись перед зрителями как певцы, танцоры и актёры. В этот день звучали песни военных лет и патриотические композиции. Первое место заняли воспитанники детсада №3, которые выступили с творческим номером «Тальяночка». Второе место – у детского сада №9, выступавшего с песней «Журавли», третье – у детсада №21, представившего песню «Смуглянка», – говорится в сообщении.
На сцену вышли и опытные танцоры. Танцевальные номера представил образцовый хореографический коллектив Dance Time.

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В Московской области покрасили стены порядка 2,3 тысяч подъездов
06 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

С начала года УК Подмосковья покрасили стены 2,3 тыс. подъездов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В рамках капитального ремонта управляющие компании осуществляют устранение различных дефектов и неполадок.

«С января этого года управляющие компании Подмосковья покрасили 2378 подъездов. С этим вопросом обращались и жители Люберец. Так, ремонт прошел в двух корпусах дома № 9 по улице Кирова, доме № 36 по улице С. П. Попова, доме № 30Б по улице 8 Марта, доме № 407 на Октябрьском проспекте, а также по другим адресам», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что жители могут обратиться с вопросами по текущему и капитальному ремонту по номеру 122*4. Служба работает в круглосуточном режиме.

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День радио в России 7 мая: история, традиции, интересные факты
06 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/DedMityay

7 мая в России ежегодно отмечается день Радио. Праздник отмечают не только работники разных отраслей связи и сотрудники радиостанций, но и те, кто часто слушает приёмник. Об истории торжества и интересных фактах, расскажет редакция «Радио 1».


День радио в 2024 году: история праздника


Впервые радиосистема без проводов была продемонстрирована 7 мая 1895 года на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Устройство, созданное Александром Поповым, получило название «грозоотметчик». Радиосистема была способна принимать и записывать электромагнитные колебания на расстоянии до 60 м.

Попов продолжал работать над усовершенствованием аппарата, и вскоре передача сигнала увеличилась до 250 метров. Радиограмма состояла всего из двух слов: «Генрих Герц». Таким образом Попов отдал дань уважения своему коллеге — немецкому физику Герцу, научно доказавшему существование электромагнитных волн.

Разработка русского физика и электротехника легла в основу аппаратуры радиосвязи первого поколения и была признана памятником науки и техники. В 1945-м году в стране проходило широкое празднование 50-летия радио. Именно тогда власти приняли решение считать Днем радио 7 мая.


День радио: как отмечать


В современном мире радиоволны используется во многих сферах жизни: телевидении, медицине, навигации, сотовой связи и т.д. Поэтому праздник, посвященный радио, могут отмечать работники радио и телевещания, связисты, преподаватели и выпускники профильных вузов, производители радиотехники, а также все радиолюбители.

Как правило, в этот день устраиваются праздничные мероприятия на радиостанциях. Сотрудники принимают поздравления от коллег и руководства, награждаются грамотами. Торжественные мероприятия 7 мая проходят у бюста Попова на территории вуза МФТИ в Санкт-Петербурге.

День радио в 2024 году: интересные факты


Радио в стране слушает каждый второй россиянин. Такие данные получены в результате исследования ВЦИОМа. Наиболее популярными среди слушателей являются развлекательные и музыкальные программы.

В 1900 году, благодаря радио, были спасены 27 рыбаков. Тогда Александр Попов наладил 47 километров радиолинии от острова Гогланд. По этой линии ледоколу «Ермак» была передана радиограмма с приказом спасти унесенных на льдине рыбаков.

Первое в мире политическое событие, переданное по радио, связано с Россией. В 1917 году по нему было объявлено об Октябрьской революции.

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