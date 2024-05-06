Диетолог Райхельт рассказала, как употреблять какао для борьбы со старением

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Британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Об этом пишет Health News.
По мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.
Райхельт подчеркнула, что флавоноиды, содержащиеся в порошке какао, могут замедлять процесс старения и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак благодаря нейтрализации свободных радикалов.
Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут работать как стимуляторы центральной нервной системы, что способствует улучшению настроения при употреблении.
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Райхельт подчеркнула, что флавоноиды, содержащиеся в порошке какао, могут замедлять процесс старения и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак благодаря нейтрализации свободных радикалов.
Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут работать как стимуляторы центральной нервной системы, что способствует улучшению настроения при употреблении.
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Екатерина Коршунова