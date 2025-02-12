Диетолог перечислил опасные последствия безуглеводной диеты

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Люди продолжают экспериментировать с системой своего питания, и зачастую эти новшества оказываются для организма губительными.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» назвал главные неприятные последствия безуглеводной диеты.
По словам врача, не у всех будут появляться такие симптомы, однако никто не застрахован.
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- Метаболические нарушения: кетоз или кетоацидоз — накопление кетоновых тел в крови, что создает мощную дополнительную нагрузку на почки и на печень. Далее это приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса организма и увеличивает риск развития различных заболеваний, среди которых на первом месте стоит «подагра».
- Дефицит важных веществ: нехватка пищевых волокон, витаминов группы В, магния.
- Негативное влияние на органы: повышенная нагрузка на почки из-за избытка белка, риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушение щитовидной железы, проблемы с пищеварительной системой из-за недостатка клетчатки.
- Психологические симптомы: утомляемость, слабость, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, подташнивание, головные боли.
По словам врача, не у всех будут появляться такие симптомы, однако никто не застрахован.
«Наибольшая опасность безуглеводной диеты для беременных и кормящих, для людей с заболеваниями почек, для диабетиков, для некоторых спортсменов и людей с нарушенной работой щитовидной железы», — заключил эксперт.
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Анастасия Панченко