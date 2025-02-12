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«Сокращает ресурс»: Диетолог раскрыла опасность всем известного сахарозаменителя

Диетолог Королева: сахарозаменитель вызывает депрессию и зависимость
Фото: istockphoto/SabdiZ

Фото: istockphoto/SabdiZ

Специалисты утверждают, что сахар оказывает разрушительное влияние на наш организм. Люди, переживая за это, используют различные заменители, но так ли это безопасно?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что сахарозаменителями не стоит злоупотреблять, потому что они приводят к зависимости.

«Например, одним из таких заменителей является "аспартам". Его регулярно добавляют в состав сладких напитков и многих продуктов питания. Он снижает уровень серотонина и, соответственно, уровень настроения. Человек впадает в депрессию, и его рука начинает вновь искать сахарные сладкие молекулы для того, чтобы возрадовать себя», — объяснила эксперт.



Она добавила, что сахар вырабатывается при тех биохимических процессах, которые связаны с питанием и усвоением компонентов пищи. Он образуется в каждом человеке в достаточном количестве для того, чтобы поддержать радость, настроение и чувство сытости.

«В качестве источника сладкого можно использовать сезонные ягоды и фрукты, а не злоупотреблять искусственными компонентами. Сахар прячется под такими названиями, как декстроз, мальтоза, ячменный солод, бурый рис, крахмальные зерна патоки. Он разрушает сосудистую стенку, приводит к сахарному диабету и метаболическому синдрому. То есть сокращает человеческий ресурс», — заключила врач.

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Валентинка: что написать на открытке — идеи с примерами
12 февраля 2025, 12:04

Фото: iStock/anyaberkut

Ежегодно 14 февраля миллионы людей на всей планете дарят друг другу валентинки — милые открытки с признаниями в любви. О традиции отправлять валентинки и о том, какие слова обычно пишут на открытках в этот день, читайте в материале «Радио 1».

История валентинок

Фото: iStock/Valentina Khomutova

Первые «валентинки» появились, по одной из версий, в XV веке. Историки до сих пор спорят о том, кто был их автором. Согласно одной из легенд, автором «валентинки» был герцог Орлеанский. В 1415 году, находясь в Тауэре, он писал стихи и нежные послания своей возлюбленной во Францию. Эти послания, сохранившиеся до наших дней, хранятся в Британском музее.

Другая версия приписывает авторство «валентинки», найденной в 2000 году в Англии, девушке, жившей в 1477 году. В своём письме она просила юношу доказать свою любовь, обещая увеличить приданое и стать его женой.

Изначально «валентинки» были рукописными и дарились на 14 февраля вместо подарков. Эта традиция активно распространялась в XVIII веке, а в XIX веке открытки начали выпускаться серийно. Сегодня «валентинки» стали символом Дня святого Валентина. Это открытки с романтическими посланиями и изображениями сердец, которые дарят друг другу влюблённые по всему миру.

День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных
День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных

Что принято писать в валентинках


В валентинках принято писать теплые и романтические послания, которые выражают чувства любви и привязанности. Вот несколько идей, что можно написать на открытке:

1. Признания в любви:

  • Ты — моя любовь всей жизни.
  • С тобой я чувствую себя счастливым/счастливой.
  • Я люблю тебя больше, чем слова могут выразить. Ты — моя радость и мой покой.

Фото: iStock/olegator1977

2. Комплименты:

  • Ты делаешь каждый день лучше.
  • Твоя улыбка — это то, что я люблю больше всего.
  • Ты — моя звезда, светящаяся в темноте. С тобой я чувствую себя живым/живой

3. Общие воспоминания:

  • Помнишь, как мы провели тот незабываемый вечер? Надеюсь, таких моментов будет еще много!
  • Помню, как мы впервые встретились в том уютном кафе. Я до сих пор помню тот вечер и воспоминания о нем согревают меня когда тебя нет рядом.
  • Время с тобой — это всегда что-то особенное. Каждый раз я чувствую, как наша любовь становится только крепче.

Фото: iStock/IrenaW

4. Планы на будущее:

  • С нетерпением жду всех приключений, которые ждут нас впереди.
  • Давай создадим вместе множество замечательных воспоминаний.
  • Я вижу нас в будущем, создающими уютный дом и наполняющими его смехом и радостью. Ты — моя идеальная половинка.

5. Смешные или игривые фразы:

  • Ты — моя любимая ошибка, и я не собираюсь ее исправлять!
  • Давай будем вместе, как кофе и пончик — идеально дополнять друг друга!
  • Ты — как Wi-Fi: когда тебя нет рядом, я чувствую себя потерянным/потерянной!

Фото: iStock/gitusik

6. Короткие стихи или цитаты:

  • Любовь — это когда счастье другого человека важнее твоего.
  • С тобой каждый миг — это волшебство.
  • С тобой, как с солнцем, тепло, в любви твоей нашла/нашел я счастье свое.

Важно помнить, что «валентинки» — это не только способ выразить свои чувства, но и возможность порадовать близкого человека. Поэтому, выбирая слова для открытки, стоит учитывать чувства и эмоции того, кому она адресована.

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Никитин день 13 февраля: как уберечь себя от бед и сохранить удачу, народные приметы
12 февраля 2025, 10:25

Фото: iStock/alexkich

В народном календаре 13 февраля — день Никиты-пожарника. Православные христиане в этот день вспоминают святителя Никиту, епископа Новгородского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


В лето Господне 1051 от Рождества Христова в Киеве родился будущий святитель и чудотворец Никита, епископ Новгородский. С юных лет он избрал путь служения Богу и поступил в Киево-Печерский монастырь. В обители он принял постриг и вскоре, по примеру преподобных отцов, удалился в затвор, чтобы предаться молитвам.

Однако враг рода человеческого не дремал. В образе ангела он явился святому Никите и предложил ему отказаться от молитвенного подвига, сосредоточившись на изучении и преподавании Божественных писаний. Прельщенный лукавым, Никита преуспел в изучении Ветхого Завета, но наотрез отказывался говорить о Евангеле.

Киево-Печерская Лавра, старинная старинная иллюстрация, 1898 (Фото: iStock/Timacoch)

Старцы Киево-Печерской обители, узнав о его падении, усердно молились за него. Господь явил Свою милость, и бес отступил от святого. Никита вышел из затвора, возобновил строгий пост и молитву, с усердием упражняясь в послушании и смирении. Господь даровал ему силу преодолевать искушения и достигать духовного совершенства.

По прошествии времени святитель Никита был рукоположен в сан епископа Новгородского. Паства его процветала, а сам он был удостоен дара чудотворений. По молитвам святителя утихали засухи и прекращались пожары.

Святитель Никита управлял Новгородской епархией 13 лет, прославившись мудростью и благочестием. В 1108 году он мирно отошел к Господу, оставив о себе добрую память. В 1558 году, при царе Иоанне Васильевиче, святитель Никита был прославлен в лике святых. Его честные мощи почивают в Софийском соборе Великого Новгорода, источая благодать и принося исцеления всем, с верою приходящим к ним.

Когда отмечают праздник святого


Памятник Тысячелетию России с Софийским собором (Фото: iStock/IgorDymov)

В Православной Церкви память святого великомученика Никиты отмечается несколько раз в году. Основные даты празднования приходятся на 13 февраля, 16 апреля, 27 мая, 10 июня и 28 сентября.

В народном календаре эти даты также получили свои названия. 13 февраля, в день памяти святого Никиты, именуемого в народе Пожарником, совершались обряды, связанные с огнём и защитой от пожаров. 16 апреля святой Никита почитается как Ледолом, так как в этот день часто наблюдались изменения в природе, связанные с таянием льда.

В день почтения святого в другие дни Никита именуется «Хранителем молний» и «Никита Коник», что отражает его особое почитание как заступника от молний и бедствий.

Приметы на Никитин день


  • Питомцы прячутся — к сильным морозам.
  • Галки и вороны беспрерывно кричат — к снегопаду и метели.
  • Ясная ночь — к ясному дню.
  • Иней на деревьях — весна будет поздняя.

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Что можно делать 13 февраля


Фото: iStock/Andrii Lysenko

В Никитин день, рекомендуется посетить церковь, помолиться святому Никите и попросить у него защиты от пожаров.

В этот день важно проявлять терпение и не поддаваться на провокации. Можно провести его в полном молчании и «держать язык за зубами», чтобы избежать ссор с окружающими.

Найденные в этот день деньги лучше потратить на помощь нуждающимся чтобы привлечь удачу в год.

Необходимо уделить особое внимание сновидениям, которые были увидены в ночь с 12 на 13 февраля, поскольку они могут нести в себе значимые послания. Плохое сновидение может указывать на возможные проблемы, а хороший сон — к благоприятному исходу текущих дел и задумок.

Что нельзя делать в этот день

  • Заниматься тяжёлой работой, чтобы не надорваться;
  • Начинать новые дела, так как они обречены на неудачу;
  • Выходить лишний раз из дома, чтобы не сглазили;
  • Брать что-либо из рук незнакомцев, в этот день с предметом можно забрать беды дающего;
  • Отправляться в дальний путь, чтобы избежать неприятностей;
  • Давать деньги в долг, так как удача перейдёт к другому.

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В Москве открыли наследственное дело после смерти телеведущего Маслякова
12 февраля 2025, 10:01

Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)

Наследственное дело открыто в Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила юрист Надежда Швачко.
По ее словам, родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на имущественные права и обязанности.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он был ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых». Зимой 2022 года ведущий сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию.

Стоит отметить, что в 2023 году он не провел ни одну из телевизионных игр КВН. Пост нового президента Международного союза КВН займет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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На конкурс социальных архитекторов подали более 7,5 тыс. заявок
12 февраля 2025, 09:16

Фото: istockphoto.com/fizkes

Свыше 7,5 тыс. заявок поступило на участие во всероссийском конкурсе социальных архитекторов, нацеленный на выявление и продвижение лучших социальных инициатив и практик, сейчас приём заявок закрыт, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
«Конкурс собрал 7 506 заявок. Ещё на старте конкурса мы отмечали большой интерес к нему со стороны действующих и будущих социальных архитекторов. И то, что мы в итоге получили свыше 7,5 тысяч заявок, говорит о востребованности и актуальности проекта», — сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Он подчеркнул, что благодаря конкурсу специалисты, занимающиеся созданием и продвижением различных значимых для общества проектов, получат доступ к новому социальному лифту.

Организаторы конкурса напомнили, что для завершения регистрации конкурсанты должны отправить эссе и заполненные анкеты. Это можно сделать до полудня 13 февраля.

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#конкурс
#россия
#общество
#проекты
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Фейковые подарки и распродажи: какие схемы мошенники разработали под День всех влюбленных
Бийчук: мошенники обманывают россиян сообщениями о сюрпризах и акциях перед 14 февраля
12 февраля 2025, 06:15

Фото: iStock/g-stockstudio

В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля мошенники активизируются, используя новые схемы обмана. Как рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, злоумышленники все чаще выдают себя за спа-салоны, рестораны или службы доставки, обещая жертвам приятные сюрпризы от их партнеров. В результате люди теряют деньги и личные данные.
Одной из популярных схем является рассылка сообщений от «компаний», в которых утверждается, что вторая половинка подготовила подарок, но для его получения необходимо перейти по ссылке или ввести персональные данные. На деле это оказывается фишинговая страница, через которую мошенники крадут информацию.

Еще один способ обмана – «ночные распродажи», когда злоумышленники создают ощущение срочности, предлагая большие скидки на популярные товары, но при этом перенаправляя жертв на поддельные сайты.

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Кроме того, набирает популярность схема с «выигрышем романтического вечера на двоих». Чтобы получить якобы приз, людям предлагают оплатить небольшую сумму или предоставить личные данные. Однако, как пояснил Бийчук, это всего лишь способ выманивания денег.

Наконец, четвертой уловкой является звонок от «курьера», который сообщает о доставке анонимного подарка. Чтобы его получить, человеку предлагают назвать код из сообщения или перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на мошеннический сайт. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам на различных сервисах, включая госуслуги.

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