«Сокращает ресурс»: Диетолог раскрыла опасность всем известного сахарозаменителя

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Специалисты утверждают, что сахар оказывает разрушительное влияние на наш организм. Люди, переживая за это, используют различные заменители, но так ли это безопасно?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что сахарозаменителями не стоит злоупотреблять, потому что они приводят к зависимости.
Она добавила, что сахар вырабатывается при тех биохимических процессах, которые связаны с питанием и усвоением компонентов пищи. Он образуется в каждом человеке в достаточном количестве для того, чтобы поддержать радость, настроение и чувство сытости.
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«Например, одним из таких заменителей является "аспартам". Его регулярно добавляют в состав сладких напитков и многих продуктов питания. Он снижает уровень серотонина и, соответственно, уровень настроения. Человек впадает в депрессию, и его рука начинает вновь искать сахарные сладкие молекулы для того, чтобы возрадовать себя», — объяснила эксперт.
Она добавила, что сахар вырабатывается при тех биохимических процессах, которые связаны с питанием и усвоением компонентов пищи. Он образуется в каждом человеке в достаточном количестве для того, чтобы поддержать радость, настроение и чувство сытости.
«В качестве источника сладкого можно использовать сезонные ягоды и фрукты, а не злоупотреблять искусственными компонентами. Сахар прячется под такими названиями, как декстроз, мальтоза, ячменный солод, бурый рис, крахмальные зерна патоки. Он разрушает сосудистую стенку, приводит к сахарному диабету и метаболическому синдрому. То есть сокращает человеческий ресурс», — заключила врач.
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Анастасия Панченко