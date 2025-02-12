Врач объяснил, чем опасно похудение Ангарской на 17 кг

Надежда Ангарская (Фото: Instagram* @nadezhdaanga)
Российская актриса и певица, участница шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская рассказала, как похудела на 17 килограммов. Она, проконсультировавшись со своим эндокринологом, придерживалась безуглеводной диеты и медикаментозного лечения.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» прокомментировал эту новость, предупредив, что в своей практике регулярно встречает отрицательно нехорошие последствия от безуглеводных диет.
По его словам, низкоуглеводная диета подходит только 20-25% населения, а это всего пятая часть.
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«Люди попадают под влияние рекламы. Но все-таки в процессе эволюции пищеварительная система нашего организма показала, что углеводы необходимы. Иначе могут случиться метаболические нарушения — так называемый «кетоз» — накопление кетоновых тел в крови, что создает мощную дополнительную нагрузку на почки и печень», — объяснил специалист.
По его словам, низкоуглеводная диета подходит только 20-25% населения, а это всего пятая часть.
«Это назначает врач-диетолог. И это не полное исключение углеводов», — сказал Бобровский.
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Анастасия Панченко