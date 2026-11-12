Эндокринолог предупредил о последствиях уколов для похудения

12 ноября 2026, 09:17

Эндокринолог Поляков: уколы для похудения могут вызывать побочные эффекты

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Быстрое снижение веса с помощью инъекционных препаратов может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал эндокринолог и диетолог Антон Поляков в разговоре с aif.ru.