Эндокринолог предупредил о последствиях уколов для похудения
Быстрое снижение веса с помощью инъекционных препаратов может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал эндокринолог и диетолог Антон Поляков в разговоре с aif.ru.
Врач объяснил, что побочные эффекты связаны как с действием самих лекарств, так и с резкой потерей массы тела. Чаще всего страдает работа ЖКТ: его моторика замедляется, что повышает риск запоров.
При быстром похудении может нарушаться и опорожнение желчного пузыря — это может увеличить вероятность образования камней. Кроме того, из-за сокращения объема пищи и изменения ее продвижения по пищеварительной системе меняется состав кишечного микробиома, что потенциально влияет на воспалительные процессы и иммунитет.
Доктор также указал на возможные перемены во внешности и углеводном обмене. При значительном снижении веса кожа может обвисать, а черты лица и тела меняться — такое иногда называют «оземпиковым лицом». В некоторых случаях для коррекции могут потребоваться косметологические процедуры или пластическая операция, заключил специалист.
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