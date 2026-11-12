Врач назвал привычки, которые провоцируют запоры и вздутие

12 ноября 2026, 07:20

Врач-токсиколог Кутушов: недостаток клетчатки и воды может привести к запорам

Фото: iStock/Marina Demeshko

Нехватка пищевых волокон и жидкости часто приводит к запорам. Такое мнение высказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. Об этом сообщает «Свободная Пресса».