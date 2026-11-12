Врач назвал привычки, которые провоцируют запоры и вздутие
Нехватка пищевых волокон и жидкости часто приводит к запорам. Такое мнение высказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. Об этом сообщает «Свободная Пресса».
По словам специалиста, работа кишечника зависит и от повседневных привычек. Проблемы со стулом могут возникнуть при недостатке движения и регулярном подавлении позывов в туалет.
Кутушов связал повышенное газообразование с крупными порциями, газировкой и торопливой едой. Среди других возможных причин он назвал сахарные спирты в сладостях, избыток некоторых ферментируемых углеводов, непереносимость лактозы и болезни желудочно-кишечного тракта.
Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин добавил, что дискомфорту в животе способствует рацион с преобладанием жирных и белковых продуктов. По его словам, во время еды на ходу человек заглатывает воздух, что усиливает газообразование. Искусственные подсластители, как считает специалист, нарушают состав кишечной микрофлоры.
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