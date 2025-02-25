Диетолог предупредила, чем опасно переедание блинов в масленичную неделю

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Масленичная неделя — одна из любимых у россиян. Главным блюдом на завтрак, обед и ужин становятся блины. Однако диетологи предупреждают, что при избытке они могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда здоровью.
По ее словам, если в масленичную неделю питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и проблемы с поджелудочной.
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«Вы можете съесть их как на завтрак, так на обед или на ужин. Для мужчин — три штуки, для женщин достаточно двух. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», — сказала диетолог.
По ее словам, если в масленичную неделю питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и проблемы с поджелудочной.
«Ну, делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырём и серьёзным последствиям», — предупредила эксперт.
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Анастасия Панченко