Учёные рассказали, когда влажные полотенца в ванной становятся опасными
Влажные полотенца и шторка после душа сами по себе не представляют опасности. Риск появляется, если они долго не высыхают: тепло, высокая влажность и остатки кожного жира, мыла и косметики создают условия для размножения бактерий и микроскопических грибов.
Об этом RT рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва. По её словам, на шторке со временем может образоваться биоплёнка — слой закрепившихся на поверхности микроорганизмов.
На полотенцах они также накапливаются, особенно если ткань постоянно остаётся влажной. Один из признаков проблемы — стойкий затхлый запах, который сохраняется вскоре после намокания и даже после стирки. Контакт с полотенцем, которое приобрело такой запах, может вызвать раздражение кожи, высыпания и грибковые поражения. Особенно это актуально при наличии микротравм и порезов.
Наибольший риск связан с появлением плесени в ванной. Её споры и микроскопические фрагменты могут попадать в воздух и при вдыхании воздействовать на организм.
«У большинства здоровых людей такой бытовой контакт не приведёт к возникновению заболевания, но у людей с аллергией или астмой может усиливаться насморк, кашель, появляться симптомы раздражения глаз и дыхательных путей», — объяснила эксперт.Золотарёва советует обращать внимание на состояние текстиля и шторки. Если полотенце долго остаётся влажным или быстро начинает пахнуть сыростью, а на шторке появляется скользкий, тёмный либо окрашенный налёт, это может указывать на активное размножение микроорганизмов. Простого смывания видимого налёта недостаточно, если поверхности снова долго остаются мокрыми.
После душа шторку рекомендуется полностью расправлять, чтобы она быстрее высыхала. Полотенца также следует развешивать в расправленном виде, регулярно стирать и полностью просушивать. В ванной важно обеспечить хорошую вентиляцию: вытяжку стоит оставить включённой ещё на некоторое время после душа, пока основные поверхности не высохнут.
Шторку необходимо регулярно очищать от налёта и при необходимости менять. Полотенце, которое сохраняет затхлый запах после нескольких стирок и полного высыхания, лучше заменить. А регулярное появление плесени на швах, потолке или стенах может указывать на проблемы с вентиляцией или постоянный источник влаги.