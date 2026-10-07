Учёные рассказали, когда влажные полотенца в ванной становятся опасными

07 октября 2026, 14:19

Россиянам объяснили, как избежать размножения бактерий и плесени

Фото: istockphoto / Evgeny Stavnikov

Влажные полотенца и шторка после душа сами по себе не представляют опасности. Риск появляется, если они долго не высыхают: тепло, высокая влажность и остатки кожного жира, мыла и косметики создают условия для размножения бактерий и микроскопических грибов.





Об этом RT рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва. По её словам, на шторке со временем может образоваться биоплёнка — слой закрепившихся на поверхности микроорганизмов.



На полотенцах они также накапливаются, особенно если ткань постоянно остаётся влажной. Один из признаков проблемы — стойкий затхлый запах, который сохраняется вскоре после намокания и даже после стирки. Контакт с полотенцем, которое приобрело такой запах, может вызвать раздражение кожи, высыпания и грибковые поражения. Особенно это актуально при наличии микротравм и порезов.



Наибольший риск связан с появлением плесени в ванной. Её споры и микроскопические фрагменты могут попадать в воздух и при вдыхании воздействовать на организм.



«У большинства здоровых людей такой бытовой контакт не приведёт к возникновению заболевания, но у людей с аллергией или астмой может усиливаться насморк, кашель, появляться симптомы раздражения глаз и дыхательных путей», — объяснила эксперт.