Женщина семь месяцев держит сына в вертикальном положении из-за редкого диагноза

07 октября 2026, 13:41

Немка 7 месяцев держит сына вертикально из-за проблем с дыханием

Фото: iStock/oatawa

Жительница Германии по имени Линда на протяжении семи месяцев почти постоянно носит своего ребенка вертикально из-за риска блокировки дыхательных путей. Об этом пишет бельгийская газета HLN.