Женщина семь месяцев держит сына в вертикальном положении из-за редкого диагноза
Жительница Германии по имени Линда на протяжении семи месяцев почти постоянно носит своего ребенка вертикально из-за риска блокировки дыхательных путей. Об этом пишет бельгийская газета HLN.
Мать троих детей после рождения младшего сына заметила, что с ребенком что-то не так: на пеленальном столике младенец паниковал, беспокойно дрыгал ногами, широко открывал глаза и хрипел. Врачи списывали это на адаптацию, но Линда все равно решила проверить здоровье своего малыша.
Тогда она приобрела аппарат для контроля сердечного ритма и кислорода. Через десять дней прибор сработал посреди ночи. Мать схватила сына и подула ему в лицо, чтобы вызвать рефлекторную реакцию, но мальчик не среагировал. Лишь со второй попытки он заплакал и пришел в себя.
Обследование показало, что основание языка в глубине горла оказалось необычно толстым и затвердевшим. Речь идет о задней части языка, которая крепится к нижней челюсти и нижней части полости рта и не может двигаться. Когда ребенок лежит на спине, эта ткань западает назад и перекрывает дыхание. В больнице врачи пытались обеспечить доступ к кислороду с помощью маски и трубки, но мальчик переносил это плохо. Родители в отчаянии отказались от приспособлений, включая зонд для кормления.
Через соцсети Линда вышла на ортодонта Маргит Бахер из Тюбингена — соразработчика специальной дыхательной пластины для рта, которая не дает языку западать назад. Ее успешно применяют при врожденных аномалиях, хотя пока неизвестно, станет ли она долгосрочным решением для сына немки. Сейчас мальчик ползает, подтягивается, встает и лучше спит в приподнятом положении.
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