Диетолог предупредила, кому опасно употреблять томатный соус

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Томатный соус является одной из самых популярных приправ во всём мире. Его изготавливают из протёртых томатов, с добавлением соли, сахара, уксуса, различных специй, что, собственно, и придаёт узнаваемый вкус и аромат продукту.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что кетчуп полезен по содержанию ликопина, однако он содержится в томатах, а не в самом соусе.
Диетолог добавила, что предпочтение лучше отдавать томатам: потертым, в собственном соку или же свежим.
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«Ликопин — это то, что придаёт окраску овощам, и он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но количество соли, сахара и всяких добавок перекрывает всю пользу. Для людей с гипертонией, с диабетом и лишним весом особенно рекомендовано ограничивать употребление таких соусов», — сказала она.
Диетолог добавила, что предпочтение лучше отдавать томатам: потертым, в собственном соку или же свежим.
«Людям с ЖКТ-проблемами тоже надо быть осторожными, потому что кислота, содержащаяся в томатах, может нанести вред. Всему есть свои показания и противопоказания. Всегда смотрим состав: должны быть томаты и специи. Возможно, будет соль, но точно без сахара», — добавила Черняева.
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Анастасия Панченко