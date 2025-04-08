Раскрыт секрет, как прийти к здоровому образу жизни

При резком отказе от вредных привычек и переходу к ежедневным занятиям спортом часто можно столкнуться с сопротивлением организма и сознания. Об этом заявила завкафедрой ПСПбГМУ имени Павлова, главный специалист по медицинской психологии городского Комитета по здравоохранению Елена Исаева. По ее словам, еще один важный аспект — своевременное обращение к специалистам, таким как психологи и психиатры.