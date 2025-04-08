Раскрыт секрет, как прийти к здоровому образу жизни

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При резком отказе от вредных привычек и переходу к ежедневным занятиям спортом часто можно столкнуться с сопротивлением организма и сознания. Об этом заявила завкафедрой ПСПбГМУ имени Павлова, главный специалист по медицинской психологии городского Комитета по здравоохранению Елена Исаева. По ее словам, еще один важный аспект — своевременное обращение к специалистам, таким как психологи и психиатры.
«Что же делать? Нужен постепенный подход. Маленькие шаги, ведущие к большим переменам. Ограничивайте потребление вредных продуктов, уменьшайте объемы еды, постепенно сокращайте количество выкуренных сигарет. Важно понимать, что резкий отказ может вызвать обратный эффект», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.Тем временем врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова рассказала, почему недосып — это куда более опасное состояние, чем многим кажется. В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что хронический недосып приводит к ослаблению иммунитета, набору лишнего веса через усиление чувства голода и проблемам с психикой. По ее словам, сон менее 7 часов в сутки может привести к тяжелым последствиям для организма.
«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — поделилась врач.Читайте также:
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Данил Пономарев