Диетолог назвала плюсы и минусы вегетарианства

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Вегетарианство может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, добиться большего разнообразия в рационе и контролировать набор веса. Об этом заявила врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
При этом, по ее словам, диеты, подразумевающие отказ от мяса, могут привести к дефициту микроэлементов, таких как белок, железо и витамины группы B. К тому же вегетарианство требует правильного сочетания продуктов и усиленного контроля за здоровьем.
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«Вегетарианство может приносить много пользы, однако требует осознанного подхода и планирования. Обязательно сбалансируйте свой рацион, сочетая разнообразные продукты, чтобы избежать дефицитов. Проводите регулярные проверки состояния здоровья, чтобы быть уверенными в правильности выбранного пути», — подчеркнула специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев