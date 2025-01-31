Врач назвала главную опасность при «лечении» водкой

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31 января — день рождения русской водки. В этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
Говоря об известном алкогольном напитке, сразу представляются семейные застолья, праздники, однако стоит вспомнить, что водка используется и в медицинских целях: водочные компрессы, как говорят специалисты, снимают боль, воспаления и отёчность.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Радио 1» рассказала, что раньше использовали водку в медицинских целях, потому что ничего другого не было под рукой.
По ее словам, никакими особенными лекарственными свойствами водка не обладает.
Она подчеркнула, что такой метод имеет свои неблагоприятные последствия.
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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Радио 1» рассказала, что раньше использовали водку в медицинских целях, потому что ничего другого не было под рукой.
«Компресс из водки дает согревающий эффект. Приток крови к горлу увеличивается, чтобы прекратить противовоспалительные элементы. Но только и всего», — сказала врач.
По ее словам, никакими особенными лекарственными свойствами водка не обладает.
«Обтирание водкой запрещено — особенно нельзя ее применять к детям. Лучше просто водой обтереть. Раньше не было разогревающей мази, поэтому делали компресс на травму, на горло», — объяснила Ярцева.
Она подчеркнула, что такой метод имеет свои неблагоприятные последствия.
«Нарушается баланс кожи, потому что водка убивает естественный бактериальный слой, то есть естественную флору. Кожа пересыхает, может остаться ожог. Лучше использовать более безопасные методы — без побочного действия», — отметила врач.
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Анастасия Панченко