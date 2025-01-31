Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Врач назвала главную опасность при «лечении» водкой

Врач назвала главную опасность при «лечении» водкой

Врач Ярцева: компресс из водки имеет неблагоприятные последствия
Фото: iStock/Nordroden

Фото: iStock/Nordroden

31 января — день рождения русской водки. В этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
Говоря об известном алкогольном напитке, сразу представляются семейные застолья, праздники, однако стоит вспомнить, что водка используется и в медицинских целях: водочные компрессы, как говорят специалисты, снимают боль, воспаления и отёчность.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Радио 1» рассказала, что раньше использовали водку в медицинских целях, потому что ничего другого не было под рукой.



«Компресс из водки дает согревающий эффект. Приток крови к горлу увеличивается, чтобы прекратить противовоспалительные элементы. Но только и всего», — сказала врач.

По ее словам, никакими особенными лекарственными свойствами водка не обладает.

«Обтирание водкой запрещено — особенно нельзя ее применять к детям. Лучше просто водой обтереть. Раньше не было разогревающей мази, поэтому делали компресс на травму, на горло», — объяснила Ярцева.

Она подчеркнула, что такой метод имеет свои неблагоприятные последствия.

«Нарушается баланс кожи, потому что водка убивает естественный бактериальный слой, то есть естественную флору. Кожа пересыхает, может остаться ожог. Лучше использовать более безопасные методы — без побочного действия», — отметила врач.

Читайте также:

Семена от рака: Врач назвал полезные свойства известной ягоды

Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта

«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе
#водка
#врач
#специалисты
#кожа
#терапевт
#удар
#больница
В Котельниках проведут благоустройство территории у пруда в микрорайоне Силикат
31 января 2025, 12:46

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Благоустройство общественной территории планируется провести у пруда в микрорайоне Силикат городского округа Котельники, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение публиковано опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести подготовительные и демонтажные работы, озеленить и благоустроить территорию, обеспечить электроснабжение и настроить наружное освещение и архитектурно художественную подсветку и пр. Завершить все работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 30 миллионов 355 тысяч 734 рублей 85 копеек, заявки принимаются до 10 февраля.

Читайте также:

В Подмосковье по проекту «Светлый город» обустроят освещение на ещё 374 объектах

Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году

В Московской области в 2025 году планируют благоустроить около 150 объектов
#комитет по конкуретной политике мо
#благоустройство
#торги
#котельники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Акции по сбору вторсырья проведут 1 и 2 февраля в восьми округах Подмосковья
31 января 2025, 12:30

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут в ближайшие выходные — 1 и 2 февраля — в восьми городских округах Московской области: Коломне, Красногорске, Чехове, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Раменском, Черноголовке и Долгопрудном, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В рамках акции у населения будут принимать макулатуру, стекло, пластик, металлолом, полиэтилен, тетра-пак и бытовую технику», — отмечается в сообщении.
В субботу, 1 февраля, акция будет проводиться в Коломне (улица Астахова, дом №23, 12:00-15:00), в Красногорске (Красногорский бульвар, дом №18, 15:00-16:00), в Одинцове по двум адресам — в доме №8 по Можайскому шоссе с 10:30 до 11:30 и доме №2 по улице Маковского с 12:00 до13:00, в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №85, 11:00-13:00), в Раменском (улица Гурьева, Дом №15, корп. 1 11:00-13:00) и в Черноголовке на площадке «Мегабак» (ул. Вторая, дом №1, с 10:00 до 11:00).

В воскресенье, 2 февраля, сбор вторсырья организуют в Чехове (улица 8 Марта, дом №1А, 10:00-10:50) и в Долгопрудном (Московское шоссе, дом №25, корп. 4, 12:30-13:30).

Читайте также:

Жителям Подмосковья объяснили, кто ответит за порчу имущества от падения дерева

Число случаев незаконной перевозки стройотходов в Одинцове сократилось вдвое

Жители Подмосковья подали уже 1,6 тыс. заявок на вывоз крупногабаритного мусора
#минчистоты
#вторсырьё
#раздельный сбор мусора
#экологическая акция
#московская область
#подмосковье
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В приложении «Добродел» можно заказать документы из госархива Подмосковья
31 января 2025, 11:52

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

В мобильном приложении «Добродел» работает опция заказа документов из государственного архива Московской области, пользователи могут воспользоваться этим в любое время и в любом месте, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Из госархива можно заказать документы, касающиеся информации о бракосочетаниях и рождениях, о смерти родственников до 1924 года, о наградах, усыновлениях и удочерениях, о трудовом стаже, зарплате, недвижимом имуществе, об истории домов и улиц и о многом другом», — отмечается в сообщении.
Заказать документы из госархива можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Личные документы» — «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем». Документы, заверенные электронной подписью, поступят в личный кабинет заявителя.

Читайте также:

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья

Ежемесячное число пользователей «Рувики» превысило 6 млн человек

В Подмосковье успешно проходит электронное голосование собственников жилья
#мингосуправления мо
#приложения
#добродел
#архив
#документы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Риелтор раскрыл, как получить скидку в 20% при покупке квартиры
Риелтор Шурыгин: застройщики делают скидку до 20% на переоцененные квартиры
31 января 2025, 11:24

Фото: iStock/yavorskiy

Россияне, планирующие купить новую квартиру на первичном рынке, могут получить скидку до 20%. Об этом рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. По его словам, такие скидки чаще всего делают на жилье в отдельных ЖК, которые были переоценены в прошлом.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что дисконт предоставляют при выполнении определенных условий, например, если вся сумма вносится сразу.
«Да, действительно, наблюдаем хороший дисконт сейчас от застройщиков, прежде всего по первичке. Это скорее точечные проекты, отдельные ЖК, которые были переоценены в прошлом. Поэтому сейчас они вынуждены делать скидки в 10–20% на отдельные лоты», — отметил Шурыгин.
Он также добавил, что скидки до 10% можно получить и при покупке квартир на вторичном рынке — у тех собственников, которые хотят быстрее продать их для того, чтобы вложиться в новое жилье.

Читайте также:

Доля ипотеки при продаже квартир в Москве упала вдвое в декабре

Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей

Студенты предпочитают арендовать квартиры в новостройках несмотря на траты
#эксперт
#жильё
#квартиры
#проекты
#скидки
#жк
#траты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В выходные Москву накроют дожди и мокрый снег
Синоптик Вильфанд: в Москве в выходные ожидаются плюсовые температуры и дожди
31 января 2025, 11:14

Фото: iStock/ValerijaP

В Москве в эти выходные, 1 и 2 февраля, ожидаются преимущественно плюсовые температуры, дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +3 до +5 градусов, в воскресенье — от -2 до +2.
«Спад температуры произойдет из-за смены циркуляции – воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, а после с запада и северо-запада. <…> Кроме того, в воскресенье пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. По столице они выпадут на уровне 2–3 миллиметров, подытожил специалист», — пишет «Москва 24» после беседы с синоптиком.
Однако далеко не по всей России ожидается столь щадящая погода, как в Москве. К примеру, в Кемеровской области уже в ночь на субботу температура опустится до -20 градусов, а местами и вовсе до -28. Как сообщает «Сiбдепо», днем воздух прогреется от -9 до -14, местами до -19.
«Метеоусловия будут такими же, как в пятницу — небольшой, местами умеренный снег. Местами вновь будут метели. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.
Читайте также:

В Подмосковье благодаря теплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог

Загруженность дорог Московской области утром 31 января достигла трех баллов

Коммунальные службы Московской области приступили к уборке территорий
#подмосковье
#москва
#погода
#ночь
#снег
#температура
#осадки
#воздух
#гололедица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье благодаря тёплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог
31 января 2025, 11:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Аномально тёплый январь позволил дорожникам Московской области в два раза увеличить объёмы ямочного ремонта: с начала января они ликвидировали около 49 тысяч дефектов асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Темп работ увеличен в два раза — в том числе за счёт частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. Всего с начала месяца было устранено 49 тысяч ям, из них 26 тысяч — на региональных дорогах», — говорится в сообщении.
Для сравнения — в январе 2024 года дорожникам удалось ликвидировать всего около 4 тысяч ям.

Отмечается, что в Московской области состояние дорог обследуют ежедневно. Первоочередной ремонт — в течение суток — проводится для ликвидации «аварийных ям». Срок для ликвидации ям на вылетных магистралях и центральных улицах городов — трое суток, на остальных городских дорогах — пять суток, а в деревнях и между деревнями — семь-десять суток.

Читайте также:

Более 25 тыс. таксистов столичного региона прошли добровольную аттестацию

Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года

Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале
#минтранс мо
#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей
31 января 2025, 10:53

Фото: iStock/sudok1

Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова серьезное инфекционное поражение тканей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, у мужчины пострадали межпозвоночные диски. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь отступила. Однако пока ситуация осложняется хроническими заболеваниями артиста и тяжелой анемией.

89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября 2024 года с инсультом. Через некоторое время ему провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

В декабре Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. Невестка Ливанова эту информацию подтвердила.

В январе СМИ сообщили, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения, однако его супруга эти данные не подтвердила.

Читайте также:

У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова

Mash: Актёр Василий Ливанов испытывает проблемы с двигательным аппаратом
#врачи
#актёр
#болезнь
#данные
#сми
#мужчины
#операции
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семена от рака: Врач назвал полезные свойства известной ягоды
Врач Болибок: в семенах шиповника может быть самое полезное
31 января 2025, 10:46

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

В последнее время в социальном пространстве все больше стали обращать внимание на природные источники. Есть мнение, что плоды шиповника по количеству противораковых соединений равны ягодам Годжи. Также известно, что в порции шиповника 6,5% чистого потенциала для новых лекарств.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что после того, как были открыты различные соединения в тропических ягодах, начали изучаться те, что принадлежат «родным местам».

«Произрастающие растения в сходных условиях выдают одинаковые формы, будут содержать где-то похожие друг на друга химические соединения», — прокомментировал эксперт.

По его словам, прежде, чем использовать ягоды шиповника в каких-либо блюдах, нужно хорошо их очистить от семечек.

«Обычно семечки шиповника не едят, но, может, скоро выяснится, что они являются носителем самого полезного. Как это часто бывает», — предположил врач.

Он добавил, что в шиповнике много витамина С, провитамина А и бета-каротина, что способствует подержанию иммунитета.

Читайте также:

Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта

Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки

«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе
#растения
#ягоды
#врач
#диетолог
#питание
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%
31 января 2025, 10:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На территории жилого комплекса «Новые Котельники» строится детский сад для 235 детей. Это дошкольное учреждение возводит ООО СЗ «Котельники» в рамках комплексного развития территории одноимённого городского округа, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь детского сада составляет более 4 тысяч квадратных метров. Здание состоит из одного подземного и трёх наземных этажей. В детском саду есть групповые, кружковые, универсальные комнаты и залы для занятий, а также пищеблок с кухней полного цикла и медицинский кабинет. На прилегающей территории будут оборудованы игровые и спортивные площадки.

На строительной площадке завершены монолитные работы по созданию конструкции здания. Частично выполнены работы по благоустройству территории. Готовность объекта составляет 68%. В ближайшее время застройщик планирует начать монтаж вентилируемых фасадов, установку веранд и малых архитектурных форм.

Читайте также:

В Химках стартует строительство паркинга на 500 машин

В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов

Строительная готовность комплекса по сборке электроники в Клину достигла 55%
#строительство
#здание
#площадки
#детский сад
#подмосковье
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате