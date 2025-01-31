Семена от рака: Врач назвал полезные свойства известной ягоды

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В последнее время в социальном пространстве все больше стали обращать внимание на природные источники. Есть мнение, что плоды шиповника по количеству противораковых соединений равны ягодам Годжи. Также известно, что в порции шиповника 6,5% чистого потенциала для новых лекарств.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что после того, как были открыты различные соединения в тропических ягодах, начали изучаться те, что принадлежат «родным местам».
По его словам, прежде, чем использовать ягоды шиповника в каких-либо блюдах, нужно хорошо их очистить от семечек.
Он добавил, что в шиповнике много витамина С, провитамина А и бета-каротина, что способствует подержанию иммунитета.
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«Произрастающие растения в сходных условиях выдают одинаковые формы, будут содержать где-то похожие друг на друга химические соединения», — прокомментировал эксперт.
По его словам, прежде, чем использовать ягоды шиповника в каких-либо блюдах, нужно хорошо их очистить от семечек.
«Обычно семечки шиповника не едят, но, может, скоро выяснится, что они являются носителем самого полезного. Как это часто бывает», — предположил врач.
Он добавил, что в шиповнике много витамина С, провитамина А и бета-каротина, что способствует подержанию иммунитета.
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Анастасия Панченко