Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки

Василий Варанкин из Ростовской области стремится лишить родительских прав свою бывшую супругу Елену Ляховченко, которая страдает от наркомании и занимается проституцией. В эфире шоу «Мужское/Женское» выяснилось, что сейчас Варанкин живет с 16-летней Аленой, которая несколько месяцев назад родила дочь от другого. Подробности – в материале «Радио 1».