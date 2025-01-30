Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки

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Российские ученые нашли в шиповнике противораковые вещества. Они обнаружили в ягоде 48 веществ, среди которых оказались яцеозидин и цирсилиол.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящий момент появился большой интерес к природным источникам различных активных соединений и выясняется, что использование различных растительных продуктов для укрепления здоровья имеет научное подтверждение.
По его словам, традиционно шиповник заваривали кипятком, настаивали, и употребляли как настой. Сейчас же из него делают сиропы и варенье.
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«Тонкий химический анализ показал наличие вот этих вот соединений. Шиповник достаточно давно используется как средство укрепления здоровья, и мы его всегда называли основным источником витамина С и бета-каротина, провитамина А, который необходим как раз зимой и весной для поддержания хорошего иммунитета», — объяснил эксперт.
По его словам, традиционно шиповник заваривали кипятком, настаивали, и употребляли как настой. Сейчас же из него делают сиропы и варенье.
«Вот эти вновь открытые соединения там содержатся в маленьких количествах, поэтому чтобы получить противораковый эффект, нужно будет делать специальные концентраты. Но шиповник улучшает состояние здоровья однозначно», — сказал врач.
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Анастасия Панченко