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Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки

Врач Болибок: для противоракового эффекта из шиповника нужно делать концентраты
Фото: iStock/Madeleine_Steinbach

Фото: iStock/Madeleine_Steinbach

Российские ученые нашли в шиповнике противораковые вещества. Они обнаружили в ягоде 48 веществ, среди которых оказались яцеозидин и цирсилиол.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящий момент появился большой интерес к природным источникам различных активных соединений и выясняется, что использование различных растительных продуктов для укрепления здоровья имеет научное подтверждение.

«Тонкий химический анализ показал наличие вот этих вот соединений. Шиповник достаточно давно используется как средство укрепления здоровья, и мы его всегда называли основным источником витамина С и бета-каротина, провитамина А, который необходим как раз зимой и весной для поддержания хорошего иммунитета», — объяснил эксперт.



По его словам, традиционно шиповник заваривали кипятком, настаивали, и употребляли как настой. Сейчас же из него делают сиропы и варенье.

«Вот эти вновь открытые соединения там содержатся в маленьких количествах, поэтому чтобы получить противораковый эффект, нужно будет делать специальные концентраты. Но шиповник улучшает состояние здоровья однозначно», — сказал врач.

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В Госдуме хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей из-за травли
30 января 2025, 18:05

Фото: istockphoto/ANGHI

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять свое имя без согласия родителей из-за травли. Соответствующее обращение, направленное в Минтруда России, есть у РИА Новости.
«В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение», — гласит документ.
По словам Даванкова, несовершеннолетние россияне сталкиваются с травлей на фоне редкого или необычного имени. Парламентарий добавил, что в 2023 году детей называли в честь персонажей из игр. Например, Лунара, Мирана, Инвокер из Dota 2. Или же Люцифер и Донателла.

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«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта
Философ Брызгалина: с появлением ИИ люди отдают предпочтение общению с роботами
30 января 2025, 17:56

Фото: iStock/kentoh

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает биоимпланты для людей, которые страдают серьёзными недугами, например, для тех, кто лишился какой-либо части тела. Некоторые уже пережили операцию по вживлению устройства.
Как рассказала «Радио 1» заведующая кафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина, такая инициатива компании принесёт облегчение больным, но если вживлять импланты здоровому человеку, то это приведёт к необратимым последствиям.
«Страшно будет, когда мы от терапии, от помощи перейдём к улучшению, когда это будет расширение функций, добавление тех функций нашему телу, которые ещё не существуют. Вот здесь мы рискуем тем, что, изменив природу человека, мы перестанем понимать себя», — считает эксперт.
По её словам, больше всего человека пугает в искусственном интеллекте (ИИ) его внешнее подобие: он мыслит как человек, понимает вопросы как человек, отвечает на человеческом языке.


«Мы соприкасаемся с тем, чего не понимаем до конца. <…> По сути, моделирование естественного интеллекта в искусственном интеллекте происходит без полного знания того, как работает наш мозг. И это большой парадокс. Мы пытаемся воссоздать те функции, которые мы видим как результат, но не понимаем, как они оформляются структурно. <…> Наука не даёт полного понимания того, что есть сознание, разум. <…> Это значит, мы моделируем только внешнюю форму, распознавание образов, синтеза речи, понимание речи и так далее», — пояснила Брызгалина.
Она отметила, что ИИ должны регулировать право и этика, как это было и в прошлых столетиях, когда появлялись новые технологии. При этом учёный подчеркнула, что важнейшую роль будет играть «этический компонент регуляции».
«В ситуации регулирования искусственного интеллекта ссылаться на то, что право все вопросы снимет, крайне сложно. Дело в том, что право регулирует сложившиеся социальные отношения, а в области искусственного интеллекта социальные отношения только начинают складываться. Например, кто отвечает за аварию беспилотника? Как быть, если врач положился на рекомендацию системы искусственного интеллекта, распознающей медицинские патологии по изображениям, и поставил неверный диагноз?» — привела примеры эксперт.

Фото: iStock/Apichat Noipang


Липкость технологий



Взаимодействие человека с обществом является одной из движущей силой его развития. Общение формирует наш эмоциональный интеллект, мы получаем новые знания, находясь в обществе, и сами передаём их другим, учимся рефлексировать. И это только часть значимых функций.

Сейчас, с появлением ИИ, люди предпочитают общению с реальными людьми взаимодействие с антропоморфными роботами. Такое явление Елена Брызгалина охарактеризовала как липкость технологий.

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Машина изучает человека, а после начинает воспроизводить те эмоции и чувства, которые человек ждёт, предлагает темы для разговора, реагирует так, как хочет конкретный человек. И в этом тоже кроется опасность.
«Когда мы с вами общаемся, мы можем друг другу не нравиться, испытывать гнев, ненавидеть друг друга. А когда подстраивается система под вас, возникает вот эта липкость, вы прилипаете. Знаете, сколько в мире людей, которые предпочитают общению с искусственным интеллектом общение в обычных социальных условиях. Поэтому отчуждение человека, <…> когда человек <…> своё одиночество скрашивает общением с системой, вот в этом опасность», — рассказала эксперт.
Искусственный интеллект не умеет критически осмысливать свои действия, а человек может, а это то, что отличает людей от ИИ, и эту способность нам важно сохранить, подытожила Брызгалина.

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Учёный из МГУ назвала профессии, которые исчезнут из-за искуственного интеллекта
Философ Брызгалина: из-за ИИ будут неактуальны рутинные профессии
30 января 2025, 17:49

Фото: iStock/demaerre

С появлением искусственного интеллекта некоторые профессии теряют свою значимость и актуальность.
Заведующая кафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина уточнила в беседе с «Радио 1», что профессии, где от человека требуется решение, уходят в прошлое с появлением ИИ, останутся те специальности, важной составляющей которых является выбор.

Эксперт пояснила, что ИИ работает на основе чётко заданных алгоритмов, он быстрее, чем человек, проанализирует, например рынок техники, выстроит рейтинг по отзывам и выдаст результат, т. е. решение, и им человек воспользуется.

Однако, где нет установок, но важен выбор, основанный на системе ценностей, которых придерживаются люди, ИИ не сможет заменить человеческий труд.

«Когда нам нужно определить цель и способы движения к цели, мы поступаем подлинно как люди. <…> Вот на сегодняшний день искусственный интеллект не обладает этой человеческой системой ценностей, не обладает волей. Да, он может воспроизводить когнитивные функции и эмоции, и поэтому те профессии, где нужно решать рутинно, высчитывать проценты или действовать механически, они будут уходить», — рассказала Брызгалина.

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По её словам, ИИ должен оставаться только инструментом, а выбор в противоречивых ситуациях, опирающийся на систему ценностей, должен остаться за человеком. Учёный напомнила: Россия чётко заявила о том, что инструменты искусственного интеллекта должны быть подотчётны человеку.

Позже такая позиция РФ была зафиксирована в созданном разработчиками Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта. Президент Владимир Путин на последнем форуме БРИКС предложил странам присоединиться к этому кодексу.

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В 26 домах Пушкинского округа обновят системы газоснабжения
30 января 2025, 17:34

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт систем газоснабжения проведут в 26 многоквартирных домах Пушкинского городского округа в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В рамках капремонта газоснабжения в каждой из квартир в обязательном порядке будет установлена систем автоматического контроля загазованности. Умные датчики с клапанами позволяют круглосуточно контролировать содержание аза в атмосфере помещений. Кроме того, для повышения безопасности устанавливаются газовые краны с тремя степенями защиты — от случайного открытия, утечки и от взрыва газа», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области в наступившем году планируется обновить системы газоснабжения в 689 многоквартирных домах. Перечень адресов размещён на интерактивной карте подмосковного Фонда капитального ремонта.

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#газоснабжение
#жкх
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#капитальный ремонт
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Проституция и брак с 16-летней: на шоу «Мужское/Женское» вскрылась подноготная семьи из Ростова, устроившей борьбу за дочь-инвалида
30 января 2025, 17:33

Елена Ляховченко (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

Василий Варанкин из Ростовской области стремится лишить родительских прав свою бывшую супругу Елену Ляховченко, которая страдает от наркомании и занимается проституцией. В эфире шоу «Мужское/Женское» выяснилось, что сейчас Варанкин живет с 16-летней Аленой, которая несколько месяцев назад родила дочь от другого. Подробности – в материале «Радио 1».

Обвинения в проституции и провокации


В эфире программы отец Елены Ляховченко заявил, что в настоящее время его родная внучка проживает с зятем и его новой женой.

«Забираем внучку, у нее бывают коленки побиты. Не похоже, что упала. Посторонние люди говорят девочка потихоньку идет, а ее тянут», – посетовал пенсионер.

Отец Елены настаивает на том, что бывшему зятю внучка не нужна и он лишь заинтересован в пособиях, которые положены ребенку с инвалидностью. Василий Варанкин, в свою очередь, упрекнул бывшего зятя в плохом воспитании дочери.

«Твоя дочь проститутка и наркоманка!» – заявил Василий.

Василий Варанкин (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

Он пояснил, что место жительства 6-летней Маши было определено с ним по решению суда.

«Суд принял решение оставить ребенка со мной. Я забрал ребенка, потому что не мог терпеть постоянных измен. Это было скрытно, потом в открытую началось», – утверждает Василий.
У Елены другая версия произошедшего. Она считает, что суд не оставил ребенка с ней из-за жилищных условий. Журналистам удалось пообщаться с соседями Елены, которые привели неприятные подробности о ее образе жизни.
«Она с наркотой балуется. Вася ее возил даже к парням. В соседней комнате сидел ждал, пока ее там….».

Василий также сообщил, что бывшая жена устраивает разного рода провокации в виде подброшенных свертков с наркотическими веществами.


16-летняя жена родила от другого


Сейчас Василий живет с 16-летней Аленой, они в официальном браке. На вопрос ведущих матери Алены о том, как она допустила, что ее несовершеннолетняя дочь живет в браке со взрослым мужчиной, она ответила:

«Все было обоюдно. Они уже начали встречаться, что я могла сделать».
Алена (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

Кроме того, оказалось, что Василий «вылечил» Алену от приступов эпилепсии.

«Мне сказали врачи, если дочь будет жить половой жизнью, эпилепсии не будет», – так мать 16-летней прокомментировала отношения дочери с 47-летним Василием.

Еще одним шокирующим известием стало то, что у 16-летней Алены четыре месяца назад родилась дочь от 52-летнего мужчины, который изнасиловал девочку, когда ей было 15. В настоящее время отец ребенка Алены находится в местах лишения свободы.


Василий намерен лишить Елену родительских прав?


По словам Василия, он не намерен лишать Елену родительских прав, но ограничить хотел бы точно. По его мнению, это поможет оградить его новую семью от провокаций со стороны бывшей жены. Кроме того, в студии «Мужское/Женское» выяснилось, что у Елены есть вторая дочь, которую нерадивая мать оставила в Доме малютки. Этот факт может оказать существенное влияние на решение органов опеки.

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Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья
30 января 2025, 17:09

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В 2024 году региональный материнский капитал получили более 5 тыс. подмосковных семей. Такие данные привёл министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Региональный маткапитал номиналом 100 тыс. рублей – одна из мер поддержки семей с детьми в Подмосковье. Этот вид помощи предоставляют семьям при рождении второго или последующих детей с 2011 по 2016 годы.

Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, средства материнского капитала можно использовать на разные цели, в том числе улучшение жилищных условий, газификацию или получения образования для детей.
«Наши семьи чаще всего тратят материнский капитал на образование. Только за прошлый год более 2,5 тысяч семей направили средства на обучение детей. В прошлом году более 5 тыс. семей воспользовались этим видом поддержки», – отметил Кирюхин.
Многие семьи применяют региональный материнский капитал и для улучшения жилищных условий. За прошедший год более 1,5 тыс. семей уже воспользовались этой возможностью.

В ведомстве отметили, что общая сумма выплат по региональному материнскому капиталу составила около 400 млн рублей.

Семьи Московской области также получают и федеральный материнский капитал, размер которого вырастет в феврале. После индексации он будет составлять 690 тыс. рублей при рождении первого ребёнка и 912 тыс. - второго ребёнка, если на первого маткапитал не получали.

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#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
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Специалисты БТИ проведут в Рузе выездную консультацию по «гаражной амнистии»
30 января 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездную встречу-консультацию, посвящённую «гаражной амнистии», проведу сотрудники Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в Рузском городском округе в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Встреча состоится на территории ГСК-1 «Филимонцево», начало в 10:00. Участникам встречи разъяснят, что такое «гаражная амнистия», как оформить собственность на гаражный бокс и землю под ним в упрощённом порядке, а также ответят на вопросы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках выездной встречи можно будет заключить договор на услуги БТИ с использованием постоянных и сезонных скидок, включая скидки для многодетных семей, для мобилизованных, участников СВО и членов их семей и пр. Скидки суммируются.

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Трогательная речь брата и сын с портретом: как проходило прощание с прощание с актёром Игорем Янковским
30 января 2025, 16:38

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

27 января на 74-м году жизни скончался Игорь Янковский — представитель известной актерской династии Янковских. Он был племянником Олега Янковского и двоюродным братом Филиппа Янковского. О жизни актёра и о том, как прошли его похороны, расскажет «Радио 1».

Прощание с Игорем Янковским


30 января в Москве состоялась церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги, а также поклонники его творчества. Среди известных гостей были актер Филипп Янковский, режиссер Юрий Грымов, актер Александр Иншаков, бизнесмен Михаил Куснирович и многие другие. Сын ​актера нес портрет отца перед

Гражданская панихида прошла в Белом зале Дома кино в 12:00. После церемонии артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Младший брат Игоря Янковского Владимир поделился воспоминаниями о детстве. Он рассказал, что его брат рано покинул дом, уехав в Москву поступать в Театральное училище имени Щукина.

«Когда он возвращался, он был для меня как принц из сказки — красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти всю жизнь он оставался таким человеком, который меня оберегал, охранял, помогал в жизни. И до последнего дня было так», — отметил он.

На церемонии прощания с Игорем Янковским его сын Денис поделился теплыми воспоминаниями об отце. Он отметил, что семья всегда была для него на первом месте. Также Денис добавил, что в моменты, когда не было возможностей, его отец всегда находил способы, чтобы дать семье самое лучшее.

«Многие из вас его знают как коллегу, начальника, друга, я его знаю как отца. Одно из самых главных воспоминаний моего детства — это то, что он показывал нам с мамой мир, даже в трудные для нашей страны времена, в начале 90-х. И только с возрастом я понял, каких титанических усилий ему это стоило. Я очень рад, что он привил мне любовь к познанию мира, которая живет до сих пор», — подчеркнул он.

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Игорь Янковский. Биография


Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (ныне Худжанд, Таджикистан). Его отец, Ростислав Янковский, был выдающимся актером театра и кино, носил звание Народного артиста СССР и долгие годы служил в Минском театре имени Горького. Мать, Нина Давидовна Чеишвили, работала учительницей географии.

В 1974 году Янковский окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где служил почти два десятилетия. Там он проработал почти два десятилетия, сыграв десятки ролей.

Также Янковский снимался в кино — зрители могли увидеть его в таких фильмах, как «Мегрэ и старая дама» (1974), «Золотая мина» (1977), «Приключения принца Флоризеля» (1979) и других.

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

В 1990-е годы он принял решение оставить актерскую карьеру и сосредоточился на медиабизнесе. Янковский стал соучредителем коммуникационной группы «Максима» и агентства «Рекламный картель», а также активно развивал рекламную индустрию в России.

В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а позже был избран президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.

Со своей женой Эвелин Мотл актёр познакомился ещё в молодости. Уже через год после знакомства они поженились. В браке родилось двое детей: дочь Анна-Мария и сын Денис.

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#отец
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Балашихинской администрации предложили бороться с незаконными свалками
30 января 2025, 16:07

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Экологические инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку в городском округе Балашиха. В ведомство ранее поступило сообщение о возможном появлении несанкционированной свалки в западной промышленной зоне рядом с Объездным шоссе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Во время обследования территории специалисты министерства обнаружили, что на земельном участке, предназначенном для прокладки подъездной дороги, находятся строительные отходы: куски бетона и кирпича, древесина и грунт. Высота некоторых насыпей достигает трёх метров.

Так как свалка образовалась на неразграниченном государственном участке земли, администрация Балашихи получила предупреждение о недопустимости нарушения установленных норм. Ей необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее попадание мусора на эту территорию.

Ранее стало известно, что аналогичное предупреждение в Балашихе было сделано гражданке, владеющей земельным участком в микрорайоне Щитниково. Она незаконно разместила на своей территории строительные отходы.

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