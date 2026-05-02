Диетолог предупредила россиян о последствиях позднего употребления шашлыка
Шашлык перед сном может вызвать бессонницу, рассказала РИА Новости диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.
Она отметила, что праздничные застолья часто затягиваются допоздна. В результате люди едят мясо буквально перед сном, и это негативно сказывается на здоровье. Лебедева посоветовала россиянам употреблять шашлык не позднее чем за три-четыре часа до того, как они лягут спать, чтобы избежать проблем.
Диетолог объяснила, что корочка на мясе содержит конечные продукты гликирования, которые ускоряют старение и ведут к хроническим болезням. Эти вещества также нарушают биологические часы и способны спровоцировать бессонницу — жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну.
