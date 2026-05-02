Мошенники стали обманывать москвичей через «перерасчёт» коммунальных платежей

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники предлагают москвичам «перерасчёт» коммунальных платежей, чтобы получить доступ к их аккаунтам на Госуслугах, сообщает РИА Новости.



Отмечается, что злоумышленники действуют якобы от лица Мосэнергосбыта. Они создают чаты в мессенджерах, добавляют туда жителей столицы и сообщают, что теперь данные по платежам будут автоматически переноситься с портала Госуслуг.

Аферисты под предлогом перерасчёта просят жертву перейти в «официальный бот» Госуслуг, чтобы подтвердить номер телефона и получить уникальный ключ. Затем они просят переслать эту информацию в чат. Если человек делится кодом, мошенник получает доступ к личному кабинету жертвы на Госуслугах.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, когда москвичам стоит ждать самых холодных ночей в начале мая.

Мария Моисеева

