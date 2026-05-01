Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
За сбор некоторых видов грибов можно получить штраф или сесть в тюрьму. Об этом сообщил юрист Илья Русяев, пишет Life.ru.
В первую очередь это касается грибов, занесенных в Красную книгу, таких как летний трюфель, гриб-баран, грибная капуста, трутовик лакированный, ежовик плетистый и опенок чеканный. По словам юриста, за их сбор и оборот предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Если в этом процессе участвует должностное лицо, штраф увеличивается до 20 тысяч рублей, а если речь идет о компании — до одного миллиона рублей.
За сбор и оборот гриба мацутакэ, который включен в правительственный перечень особо ценных видов, наказание более суровое. В этом случае сборщику может грозить уголовное преследование, которое предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Также предусмотрена ответственность за сбор грибов, содержащих наркотические вещества. Поэтому, как отмечает юрист, перед тем как отправиться в лес, важно ознакомиться с соответствующими перечнями.
