«Опасный микропластик»: диетолог раскрыла вред чая в пакетиках

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От чая в пакетиках следует отказаться, так как в нем содержатся опасные для организма частицы микропластика. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, точных исследований о вреде этих материалов нет, но они является чужеродными по отношению к организму.
«Сейчас в основном стали производить пакетики для чая из микропластика. Нет исследований, которые показывают, как именно микропластиковые частицы влияют на здоровье. Но в любом случае это материалы, которые неспецифичны нашему организму, и нежелательно, чтобы они туда попадали», — поделилась эксперт в беседе с NEWS.ru.Писарева отметила, что исследование провели канадские ученые, которые зафиксировали моментальное выделение микропластика при помещении пакетика в кипяток.
По ее мнению, лучше отдавать предпочтение листовому чаю и заваривать его отдельно, так как тогда это будет более качественный и полезный продукт.
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