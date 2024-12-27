Гастроэнтеролог сделала неожиданное заявление об оливье

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Заправленные майонезом многокомпонентные салаты, такие как оливье, лучше давать детям старше 10-12 лет. Об этом заявила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» Любовь Андрян. По ее словам, у тех, кто младше, такие салаты могут вызвать тяжесть, несварение и другие проблемы с ЖКТ.
«Это очень сложные для пищеварительной системы продукты. Справиться с ним может только совершенно здоровый, взрослый человек. Здоровый ребенок может попробовать салат оливье при желании с 10 или 12 лет. В этом возрасте пищеварительная система уже сможет справиться с подобными продуктами», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем и весь новогодний стол следует делать менее тяжелым и калорийным, считает нутрициолог Артем Опальницкий. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что для этого следует заменить майонез в салатах, который является высококалорийным продуктом, на другие заправки, готовить более диетическое мясо — курицу и говядину, а также добавить больше овощей и фруктов.
«В идеале отказаться от алкоголя совсем. Но если без него не обойтись, то лучше выбирать низкокалорийный вариант», — добавил эксперт.Читайте также:
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