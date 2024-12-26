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Гастроэнтеролог ответила, как сгладить прием вредной пищи в Новый год

Врач Левунец: вредную пищу в Новый год следует сгладить соблюдением баланса БЖУ
Фото: iStock/Andrei Lishakov

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Прием вредной пищи в Новый год можно сгладить соблюдением баланса белков, жиров и углеводов (БЖУ). Об этом рассказала гастроэнтеролог Елизавета Левунец. По ее словам, полагаться на разгрузочные дни — не только нецелесообразно, но и вредно, так как такие практики могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
«Сгладить прием вредной пищи возможно, если придерживаться баланса белков, жиров и углеводов. Если вы едите жареное мясо, тогда на вашей тарелке должны обязательно оказаться, например, овощи с большим содержанием клетчатки. Высокое содержание майонеза в салате «оливье» можно уменьшить, заменив его часть йогуртом», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
О важности здорового питания говорит и врач-диетолог Павел Ивакин. В беседе с Общественной Службой Новостей врач подчеркнул, что забота о микрофлоре кишечника поможет, как неудивительно, сохранить ясность ума и крепкую память, ведь от нее зависит очень многое в организме.


«На мышление, память, концентрацию внимания, усидчивость, влияет состояние кишечной микрофлоры. Это прямой факт, доказанный клинически. А в обычной текущей жизни постоянная забота о микрофлоре посредством пробиотиков способна не только улучшить мышление, память, но и снизить «показатели стресса», «уровень тревожности» до нормы», — считает эксперт.
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«Опасный микропластик»: диетолог раскрыла вред чая в пакетиках
Диетолог Писарева: чай в пакетиках опасен из-за содержания микропластика
26 декабря 2024, 21:25

Фото: iStock/muzzyco

От чая в пакетиках следует отказаться, так как в нем содержатся опасные для организма частицы микропластика. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, точных исследований о вреде этих материалов нет, но они является чужеродными по отношению к организму.
«Сейчас в основном стали производить пакетики для чая из микропластика. Нет исследований, которые показывают, как именно микропластиковые частицы влияют на здоровье. Но в любом случае это материалы, которые неспецифичны нашему организму, и нежелательно, чтобы они туда попадали», — поделилась эксперт в беседе с NEWS.ru.
Писарева отметила, что исследование провели канадские ученые, которые зафиксировали моментальное выделение микропластика при помещении пакетика в кипяток.

По ее мнению, лучше отдавать предпочтение листовому чаю и заваривать его отдельно, так как тогда это будет более качественный и полезный продукт.

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Терапевт назвала новогодние продукты, которые запрещены беременным
Терапевт Тимощенко: беременным запрещена острая и жирная еда с новогоднего стола
26 декабря 2024, 21:20

Фото: iStock/ilona titova

Среди традиционных новогодних продуктов есть много тех, что запрещены беременным — острая и жирная пища, а также плесневелые сыры и газированные напитки. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
«Алкоголь, несомненно, в любом виде и количестве оказывает негативное влияние на развитие и здоровье будущего малыша. Острая, пряная, перечная пища может провоцировать симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также повышать риск обострения геморроя», — отметила специалист в беседе с NEWS.ru.
Тимощенко также не рекомендует есть соленья, которые могут вызвать задержку воды в организме и отеки, а также термически не обработанную рыбу, колбасы и жирные сладости. К тому же беременным, подчеркнула она, важно не переедать и не есть за два часа до сна.

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Видновский эндокринолог назвала новогодние блюда, защищающие от рака простаты
26 декабря 2024, 20:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Салат с помидорами на новогоднем столе предупреждает развитие у мужчин рак предстательной железы. Об этом сообщила эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По её словам, полезны также блюда с огурцами, сыром и зёрнами граната.
«Помидоры – источник ликопинов. Этот антиоксидант особенно полезен для мужчин, так как профилактирует развитие рака предстательной железы. В огурцах много калия, что с избытком компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент», – заявила Калошина, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как подчеркнула врач, сыр ускоряет метаболизм и содержит бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Это помогает вывести из организма токсины. А в гранате много дубильных веществ, что предотвращает отравления.
«Орехи и семечки дают незаменимые жирные кислоты, которые помогут иммунитету не заболеть ОРВИ в праздники», – добавила Калошина.
А вот авокадо особенно полезно для женщин, так как помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожи, заключила специалист.

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#минздрав мо
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Врачи НИКИ детства предупредили о вреде мигающих гирлянд
26 декабря 2024, 20:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мигающие новогодние гирлянды могут привести к ухудшению зрения и нарушению сна у ребёнка.
Об этом предупредила главный внештатный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства областного Минздрава Нисо Одинаева.
«Из-за изменения яркости и цвета гирлянды напрягаются глазные мышцы, возникают дискомфорт, жжение и даже боль в глазах. Дело в том, что зрачки вынуждены постоянно адаптироваться к меняющемуся свету, перегружая сенсорную зрительную систему. Долгое воздействие мигающего света может вызвать головную боль, усталость глаз и временное снижению остроты зрения», – сказала Одинаева Агентству городских новостей «Москва».
А заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова пояснила, что свет гирлянды мешает выработке мелатонина. Это приводит к нарушению сна, а значит, к дневной сонливости и снижению концентрации у ребёнка.
«Воздействие света, даже слабого, стимулирует мозговую активность, что противоречит естественным процессам восстановления организма во время сна. Поэтому не рекомендуется спать при включённой мигающей гирлянде, особенно детям, у которых зрительная система ещё развивается, а суточные ритмы чувствительны к внешним воздействиям», – отметила Шведова.
По её словам, лучше всего перед сном выключать все источники света, чтобы обеспечить полноценный отдых и здоровье глаз.

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#московская область
#здоровье
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#новый год
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#нисо одинаева
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Артисты театра устроили представление для маленьких пациентов областного онкодиспансера
26 декабря 2024, 17:12

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В преддверии Нового года в Московском областном онкологическом маленькие пациенты получили подарок от артистов известного театра Олега Табакова — волшебную сказку, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новогоднее представление было ярким и увлекательным благодаря красочным костюмам и интересному сюжету. Малыши с восторгом следили за приключениями сказочных персонажей. Актёры театра постарались создать атмосферу праздника и волшебства для детей.

«Организация таких мероприятий имеет огромное значение для психологического состояния детей, находящихся на лечении. Смех, радость и отличные эмоции способствуют улучшению настроения и оказывают положительное влияние на процесс выздоровления», — отметила заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.
Новогодняя сказка, которую подарили артисты, стала символом надежды для всех. Она показала, что даже в самых трудных ситуациях всегда есть место для чудес.

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Балашихинские хирурги удалили пациентке опухоль на голове величиной с мяч
26 декабря 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №3 Балашихинской больницы избавили пациентку от кровоточащей опухоли на голове размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступила 75-летняя женщина с кровотечением из опухолевидного образования на волосистой части головы. Как выяснилось, это было вызвано падением с ударом головой, который пришелся именно на новообразование.

Диагностика выявила множественные новообразования на голове пациентки – атеромы. Это кисты подкожной сальной железы, которые не болят и не представляют опасности для жизни. Со слов женщины, кожные образования развивались много лет и особенно не беспокоили ее. Косметический дефект она скрывала головным убором. Болезненные ощущения появились лишь в последнее время, когда кисты воспалились и отекли.
«Случайное падение, которое привело пациентку в больницу, спасло ей жизнь. Очаг инфекции грозил развитием сепсиса. Под общим наркозом гигантскую капсулу с гноем иссекли, рану обработали и ушили. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественную природу кожного образования», – рассказал заведующий филиалом №3, врач-хирург Денис Гулькин.
Сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение. Оставшиеся на голове атеромы меньших размеров ей удалят через несколько месяцев под местной анестезией.

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#минздрав мо
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В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы
26 декабря 2024, 12:47

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Медицинские организации Московской области в период с 29 декабря по 8 января будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В частности, детские и взрослые поликлиники, а также и женские консультации будут вести приём 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9 утра до 14:00. А стоматологические поликлиники будут работать в те же дни с 9 утра до 15:00. При режим неотложной и скорой помощи выходных не предусматривает.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать каждый день с восьми утра до восьми вечера, а скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжать работать круглосуточно», — отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве также добавили, что обслуживание вызовов врача на дом все праздничные дни будет проводиться с 8:00 до 21:00.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#минздрав мо
#новогодние каникулы
#новый год
#поликлиника
#больницы
#медицина
#здравоохранение
#максим забелин
#московская область
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Токсиколог объяснила, чем может обернуться покупка суррогатного алкоголя
Токсиколог Насибуллина: поддельный алкоголь приводит к самым опасным отравлениям
26 декабря 2024, 12:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Употребление суррогатного алкоголя приводит к самым опасным отравлениям, которые влекут за собой инвалидность и порой летальный исход. Об этом заявила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. По ее словам, такие пациенты очень долго лежат в реанимации под гемодиализом и антидотной терапией, а после попадают в токсикологию.
«Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем — летальный исход. Это отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и изопропиловыми спиртами. К сожалению, есть процент людей, которые покупают алкоголь с рук, в тех местах, где нет разрешения и лицензии на продажу алкогольных напитков», — подчеркнула она на пресс-конференции в «Татар-информе».
Насибуллина отметила, что такие пациенты чаще всего попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, не могут сказать, что именно и в каком количестве они пили. При этом, подчеркнула токсиколог, число подобных случаев из года в год не становится меньше.

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#врач
#пациенты
#лицензии
#спирт
#отравление
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Нарколог Хаева раскрыла, есть ли безопасная доза алкоголя
Нарколог Хаева: безопасной дозы алкоголя не существует
26 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/sergeyryzhov

Безопасной дозы алкоголя не существует, самый оптимальный вариант в новогодние праздники — полностью отказаться от спиртного, отдав предпочтение спорту и культурным мероприятиям. Об этом заявила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева. По ее словам, алкоголь приводит к депрессии, изменению поведения, суицидальным мыслям и необдуманным поступкам.
«Алкогольные напитки в любом количестве действуют как психоактивные вещества. На первой дозе они оказывают стимулирующий эффект: появляется хорошее настроение в новогодние праздники, человек становится разговорчивым, веселым. Но новогодняя ночь длительная — человек употребляет следующую порцию алкоголя и наступает седативная фаза, когда он кардинально меняется, человек может стать агрессивным», — отметила специалист на пресс-конференции в «Татар-информе».
Третьей стадией алкогольного опьянения Хаева назвала отравление. В этот момент человеку становится настолько плохо, что ему требуется медицинская помощь.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский заявил, что с учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. По его мнению, иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место постепенно займет отечественный алкоголь.

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