Гастроэнтеролог ответила, как сгладить прием вредной пищи в Новый год

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Прием вредной пищи в Новый год можно сгладить соблюдением баланса белков, жиров и углеводов (БЖУ). Об этом рассказала гастроэнтеролог Елизавета Левунец. По ее словам, полагаться на разгрузочные дни — не только нецелесообразно, но и вредно, так как такие практики могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
«Сгладить прием вредной пищи возможно, если придерживаться баланса белков, жиров и углеводов. Если вы едите жареное мясо, тогда на вашей тарелке должны обязательно оказаться, например, овощи с большим содержанием клетчатки. Высокое содержание майонеза в салате «оливье» можно уменьшить, заменив его часть йогуртом», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».О важности здорового питания говорит и врач-диетолог Павел Ивакин. В беседе с Общественной Службой Новостей врач подчеркнул, что забота о микрофлоре кишечника поможет, как неудивительно, сохранить ясность ума и крепкую память, ведь от нее зависит очень многое в организме.
«На мышление, память, концентрацию внимания, усидчивость, влияет состояние кишечной микрофлоры. Это прямой факт, доказанный клинически. А в обычной текущей жизни постоянная забота о микрофлоре посредством пробиотиков способна не только улучшить мышление, память, но и снизить «показатели стресса», «уровень тревожности» до нормы», — считает эксперт.Читайте также:
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