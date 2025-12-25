Диетолог призвал обзавестись шестью привычками в 2026 году, чтобы избежать проблем со здоровьем
Диетолог Дурвал Рибас Фильо заявил, что в 2026 году необходимо обзавестись шестью привычками, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом пишет издание Terra.
Врач рекомендует кардинально изменить рацион. В частности, следует исключить ультрапереработанные продукты и заменить их на фрукты, овощи, бобовые, цельное зерно, нежирное мясо и орехи. Также важно планировать меню, чтобы уменьшить потребление блюд быстрого приготовления, которые содержат мало полезных веществ, отметил диетолог.
Фильо советует пить больше воды, так как она положительно влияет на пищеварение, концентрацию, состояние кожи и настроение. Для улучшения физического и психического здоровья необходимо увеличить физическую активность. В завершение медик рекомендует сократить потребление сахара и обращаться к надежным источникам информации о правильном питании для составления рациона.
