Диетолог призвал обзавестись шестью привычками в 2026 году, чтобы избежать проблем со здоровьем

25 декабря 2025, 09:08

Диетолог Фильо: Вода улучшает пищеварение и состояние кожи

Фото: iStock/nensuria

Диетолог Дурвал Рибас Фильо заявил, что в 2026 году необходимо обзавестись шестью привычками, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом пишет издание Terra.