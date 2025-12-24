Россиян предупредили о неожиданных провокаторах аллергии в новогодние праздники
Аллерголог Болибок: живые елки могут спровоцировать аллергическую реакцию
Аллергическую реакцию могут вызвать живые елки и искусственный снег. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он пояснил, что многие россияне в новогодние праздники сталкиваются с псевдоаллергическими реакциями при переедании продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта.
«Наиболее опасны в этом смысле сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые сейчас добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели», — отметил Болибок в разговоре с Москвой 24.
Он пояснил, что достаточно съесть шоколадку на голодный желудок и закусить одним мандарином, чтобы появилась аллергическая реакция в виде крапивницы или диареи. Аллергия может проявиться из-за живой и искусственной ели, а также снега из баллончиков.
В свою очередь аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба рассказала «Газете.Ru», что аллергии проявляются не только в весенне-летний период, но и зимой, когда воздух кажется кристально чистым.
Зимний пылевой синдром появляется из-за сухого воздуха в помещении. Кроме того, на подушках, матрасах, одеялах, игрушках и коврах обитают микроскопические клещи, которые питаются частичками кожи и выделяют мощные аллергены, которые способны вызвать круглогодичный ринит или обострение астмы.
«Случается, что родители принимают постоянную заложенность носа у ребенка без выделений и температуры, а также сухой ночной кашель за вирус. И бегут к врачу. И только на приеме выясняется, что все это спровоцировали бытовые аллергены», — пояснила Аршба.
Она посоветовала ежедневно проветривать комнаты, поддерживать влажность на уровне 40—50 процентов, стирать постельное белье при температуре 60°C, а от мягких игрушек и ковров лучше вовсе избавиться.