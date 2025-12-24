Россиян предупредили о неожиданных провокаторах аллергии в новогодние праздники

24 декабря 2025, 20:19

Аллерголог Болибок: живые елки могут спровоцировать аллергическую реакцию

Фото: iStock/Lordn

Аллергическую реакцию могут вызвать живые елки и искусственный снег. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





Он пояснил, что многие россияне в новогодние праздники сталкиваются с псевдоаллергическими реакциями при переедании продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта.





«Наиболее опасны в этом смысле сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые сейчас добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели», — отметил Болибок в разговоре с Москвой 24.

«Случается, что родители принимают постоянную заложенность носа у ребенка без выделений и температуры, а также сухой ночной кашель за вирус. И бегут к врачу. И только на приеме выясняется, что все это спровоцировали бытовые аллергены», — пояснила Аршба.