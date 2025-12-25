Достижения.рф

Опрос показал, на что россияне не готовы экономить на Новый год

РИА Новости: большинство россиян не готовы экономить на подарках близким
Фото: iStock/Polina Ronca

Большинство россиян не собираются сокращать расходы на подарки и праздничный стол в Новый год. Об этом пишет РИА Новости.



Исследование финансовой платформы Webbankir показывает, что 56,7% опрошенных не планируют уменьшать бюджет на подарки для близких. Более половины респондентов, а именно 51,1%, также не намерены экономить на еде для новогоднего стола.

Однако 61,3% участников опроса готовы сократить расходы на поездки и путешествия в праздничный период. Это свидетельствует, что россияне предпочитают инвестировать в семейные традиции, даже несмотря на экономическую ситуацию.

Опрос охватил более 3 тысяч человек старше 18 лет по всей стране в декабре 2025 года. Результаты исследования отражают настроения граждан перед праздниками и подчеркивают важность близких отношений в это время года.

