Опрос показал, на что россияне не готовы экономить на Новый год

25 декабря 2025, 08:13

РИА Новости: большинство россиян не готовы экономить на подарках близким

Фото: iStock/Polina Ronca

Большинство россиян не собираются сокращать расходы на подарки и праздничный стол в Новый год. Об этом пишет РИА Новости.