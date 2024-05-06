Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве

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В центре Москвы обнаружили тело известного банкира и бывшего председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
Отмечается, что 69-летний бизнесмен был найден у себя в квартире. Прибывшие на вызов врачи не смогли помочь Филипьеву.
Точную причину смерти специалисты установят позже.
Филипьев исполнял обязанности председателя правления «Росбанка», потом банка «Таврический». Также бизнесмен на протяжении нескольких лет руководил советом директоров «Норильского никеля».
Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончалась аргентинская актриса, режиссер и художница немецкого происхождения Нарциса Хирш.
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Точную причину смерти специалисты установят позже.
Филипьев исполнял обязанности председателя правления «Росбанка», потом банка «Таврический». Также бизнесмен на протяжении нескольких лет руководил советом директоров «Норильского никеля».
Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончалась аргентинская актриса, режиссер и художница немецкого происхождения Нарциса Хирш.
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Екатерина Коршунова