Крупнейший авиаперевозчик Австралии заплатит $79 млн за обман пассажиров

Фото: iStock/Diy13
Австралийская авиакомпания Qantas согласилась выплатить 100 миллионов австралийских долларов ($66 млн) штрафа и 20 миллионов австралийских долларов ($13 млн) компенсации клиентам за продажу билетов на отмененные рейсы. Об этом информирует The Washington Post.
Комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) Австралии возбудила иск против Qantas летом прошлого года. Организация обвинила авиаперевозчика в том, что он продавал билеты на фиктивные перелеты, после чего отменял рейсы, не предупреждая при этом клиентов в срок.
Уточняется, что Qantas прорекламировала более 8 тысяч ложных рейсов, которые были запланированы с мая 2021 по июнь 2022 года. Новый гендиректор авиакомпании Ванесса Хадсон извинилась перед клиентами, сообщив, что Qantas подвела их доверие и не оправдала своих же стандартов.
Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск. Причиной возвращения в воздушную гавань самолета, выполнявшего рейс Москва — Оренбург, стала разгерметизация кабины пилотов.
Читайте также:
Подавший сигнал тревоги Airbus A-321 благополучно сел в Шереметьево
На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
Уточняется, что Qantas прорекламировала более 8 тысяч ложных рейсов, которые были запланированы с мая 2021 по июнь 2022 года. Новый гендиректор авиакомпании Ванесса Хадсон извинилась перед клиентами, сообщив, что Qantas подвела их доверие и не оправдала своих же стандартов.
Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск. Причиной возвращения в воздушную гавань самолета, выполнявшего рейс Москва — Оренбург, стала разгерметизация кабины пилотов.
Читайте также:
Подавший сигнал тревоги Airbus A-321 благополучно сел в Шереметьево
На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
Екатерина Коршунова