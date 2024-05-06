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Крупнейший авиаперевозчик Австралии заплатит $79 млн за обман пассажиров

WP: Qantas признала вину и согласилась выплатить $79 млн компенсации
06 мая 2024, 15:40
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Австралийская авиакомпания Qantas согласилась выплатить 100 миллионов австралийских долларов ($66 млн) штрафа и 20 миллионов австралийских долларов ($13 млн) компенсации клиентам за продажу билетов на отмененные рейсы. Об этом информирует The Washington Post.
Комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) Австралии возбудила иск против Qantas летом прошлого года. Организация обвинила авиаперевозчика в том, что он продавал билеты на фиктивные перелеты, после чего отменял рейсы, не предупреждая при этом клиентов в срок.

Уточняется, что Qantas прорекламировала более 8 тысяч ложных рейсов, которые были запланированы с мая 2021 по июнь 2022 года. Новый гендиректор авиакомпании Ванесса Хадсон извинилась перед клиентами, сообщив, что Qantas подвела их доверие и не оправдала своих же стандартов.



Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск. Причиной возвращения в воздушную гавань самолета, выполнявшего рейс Москва — Оренбург, стала разгерметизация кабины пилотов.

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В Георгиевском храме Павловского Посада провели первую литургию
06 мая 2024, 16:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Первая литургия прошла в новом Георгиевском храме в Павловском Посаде в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, богослужение провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Благодарю многоуважаемого владыку за неравнодушие и заботу о нашем округе. Мы верим, что храм Георгия Победоносца укрепит нашу веру в неминуемой победе над фашизмом», — сказал глава округа Денис Семёнов.
Строительство храма было начато в парке Победы в 2022 году, купол и крест на здание водрузили в мае 2023 года. Сейчас работы по строительству, а также благоустройству прилегающей территории близятся к завершению. Службы в храме уже проводятся.

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#рпц
#храм
#церковь
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Суд отказался передавать в арбитраж иск по делу «Макфы»
Суд отказался отдавать в арбитраж иск об обращении в доход РФ имущества «Макфы»
06 мая 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Суд отказал в ходатайстве о передаче в Арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход России имущества производителя макаронных изделий «Макфа». Об этом адвокат Людмила Айвар сообщила РИА Новости.
В понедельник 6 мая Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать по существу данное дело. Заседание проходило в закрытом от журналистов режиме.

В результате суд принял решение отказать в ходатайстве.

В карточке дела на сайте суда отмечается, что судебный пристав наложил арест на 100% акций АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Ответчиками по этому иску значатся свыше 30 компаний и 10 человек, включая основателя «Макфы» бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора фирмы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

При это адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов уверяет, что указанная приставом сумма неверна. В реальности же речь идёт о 46 миллиардах рублей. А сумма в 100 триллионов, по словам адвоката, может быть установлена по ошибке или намеренно, чтобы исказить факты.

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#имущество
#предприятия
#компании
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Из рассекреченных документов времён ВОВ появились шокирующие данные
Документы ГРУ: Гитлер планировал в 1941 году за три недели взять в плен Сталина
06 мая 2024, 16:32

Фото: iStock/andriano_cz

Минобороны РФ передало в Музей Победы рассекреченные документы советской военной разведки, в которых говорится, что Адольф Гитлер собирался одержать победу над СССР всего за три недели, также в его планах было пленение Иосифа Сталина, пишет РИА Новости.
Посетители Музея Победы смогут увидеть доклады руководителей военной разведки, а также документы о подготовке Германии к нападению на СССР. Кроме того, в распоряжении музея оказались разведсводки о международной ситуации и положении на фронте, личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков.

В одном расшифрованном донесении на имя начальника разведывательного управления Генштаба Красной армии есть информация, что немецкое командование собиралось всего за три недели после начала Великой Отечественной войны одержать победу над СССР. Кроме того, планировалось взять в плен Иосифа Сталина и вместе с ним советское правительство. Предполагалось, что в этом помогут сообщники в СССР. Полностью закончить войну планировалось на восточном фронте в августе. В сентябре Германия собиралась вторгнуться в Англию.

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#всу
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В Подмосковье с начала весны привели в порядок более 600 мусоропроводов
06 мая 2024, 16:31

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Свыше 600 проблем с мусоропроводами решили управляющие компании в Московской области с начала весны, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Под контролем жилищных инспекторов управляющие компании с начала весны отработали более 600 задач по приведению камер мусоропровода в надлежащее состояние. В частности, мойку и дезинфекцию мусоропровода провели в шести домах в городском округе Подольск», — отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что о проблемах с мусоропроводом жильцы должны сообщить управляющей компании. Кроме того, по любым вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства, жители Московской области могут подать заявку через короткий номер 122*4. Вызов по этому номеру примет робот Женя. Он же позвонит с информацией о решении проблемы.

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#мусор
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#московская область
#подмосковье
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Губернатор Воробьёв предложил Хрусталёвой возглавить городской округ Домодедово
06 мая 2024, 16:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил бывшему заместителю главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой принять участие в конкурсе на пост руководителя муниципалитета. Сейчас она временно исполняет полномочия главы муниципалитета.
«Вы с 2015 года работаете в администрации городского округа Домодедово – очень важном для нас. Долгое время Леонид Павлович Ковалевский вкладывал там очень много сил и в систему ЖКХ, и в образование, и в экономику. Вы успешно работали в команде Александра Владимировича Двойных, который затем возглавлял муниципалитет, вас хорошо знают жители. Мы будем предлагать вашу кандидатуру на пост главы городского округа Домодедово, чтобы обеспечивать его развитие, решать проблемы, которые беспокоят жителей», – сказал Воробьёв.
По его словам, чаще всего это происходит, когда глава регулярно встречается с людьми и понимает их проблемы.
«Знаю, что вы работу любите, многие высоко оценивают вашу трудоспособность и неравнодушие. Поэтому я очень надеюсь, что вы со всем справитесь, вам будет интересно, и вы продолжите развивать Домодедово, а жители будут это замечать», – отметил губернатор.
Хрусталёва поблагодарила Воробьёва за доверие, сказав, что продолжит развивать муниципалитет вместе с командой регионального правительства. Главное, по её мнению, результат.
«Я уже 20 лет работаю в Домодедове, а 10 лет назад переехала сюда постоянно жить. Мои дети ходят тут в школу, мне понятны проблемы жителей городского округа, сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Нам предстоит большая работа по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. Для меня самое главное в работе – это конечный результат», – сказала Хрусталёва.
Главу городского округа Домодедово выберет местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по итогам конкурса.

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#евгения хрусталева
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#домодедово
#московская область
#подмосковье
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Готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне превысила 50%
06 мая 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Авангард», расположенного на улице Октябрьской Революции в Коломне, выполнен уже более чем на 50 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В рамках проводимого на объекте капремонта уже построено футбольное поле с подогревом размером 60 на 120 метров. В стадию завершения вошли работы на Южной и Северной трибунах», — отмечается в сообщении.
В программу капитального ремонта стадиона входит также полная замена инженерных сетей, покрытия легкоатлетических площадок, обновление ограждения. Кроме того, предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории.

Завершить капремонт стадиона, построенного в 1958 году, планируется осенью текущего года.

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#стадион
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#министерство строительного комплекса мо
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Умерла актриса Нарциса Хирш, создатель «экспериментального эротического кино»
06 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/jorgeantonio

На 97-м году жизни скончалась аргентинская актриса, режиссер и художница немецкого происхождения Нарциса Хирш. Об этом пишет RG.ru.
Уточняется, что фильмы Хирш рассматривали темы «плоти, секса и смерти с женской точки зрения». Сама артистка активно отрицала какую-либо принадлежность к феминизму.

Примечательно, что Хирш сняла более 60 кинокартин. Ее творчество оказало значительное влияние на искусство Аргентины.

Причины смерти артистки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние».

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#искусство
#фильм
#творчество
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Губернатор Воробьёв предложил Малышеву побороться за пост главы Раменского
06 мая 2024, 16:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил бывшему заместителю главы городского округа Люберцы принять участие в конкурсе на должность руководителя Раменского городского округа. Сейчас Малышев временно исполняет полномочия главы муниципалитета.
«Эдуард Владимирович, вы долгое время очень результативно работали в Люберцах. Мы встречались с вами по разным поводам, обсуждали развитие округа. Вы отвечали за строительный комплекс, земельные отношения, всё это очень важно. Вас характеризуют как опытного человека. Знаю, что ваш отец живет в Раменском городском округе. Там нам необходим очень активный, коммуникабельный глава. Поэтому предлагаю вашу кандидатуру для участия в конкурсе на эту должность», – сказал губернатор.
Он назвал Раменский округ большим и важным муниципалитетом с богатыми традициями и промышленностью.
«Очень надеюсь, что вы понимаете всю ответственность. Наша задача – иметь чёткое понимание того, как будет развиваться округ, сформировать команду. И, конечно, важно сохранить все те добрые традиции, которые существуют в муниципалитете», – добавил глава региона.
Малышев поблагодарил Андрея Воробьёва и отметил, что одна из его приоритетных задач – дать жителям почувствовать перемены к лучшему.
«Андрей Юрьевич, большое спасибо за доверие. Действительно, этот округ мне родной. Там живут не только мой отец, но и родители моей жены. Дети часто у них гостят. Раменский городской округ довольно большой – 350 тыс. жителей, 50 школ, 74 детсада. Для меня главное, чтобы жители почувствовали перемены к лучшему, потому что люди на любой территории – это всё», – поделился Эдуард Малышев.
Он добавил, что планирует развивать округ во всех направлениях. Это и инвестиционная привлекательность, и благоустройство, и строительство социальных объектов, и расселение ветхого и аварийного жилого фонда.

Главу городского округа выберет местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по итогам конкурса.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#раменский городской округ
#эдуард малышев
#подмосковье
#московская область
#глава
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В Можайске спасатели вытащили собаку, провалившуюся в коллектор
06 мая 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, провалившуюся в коллектор в Можайском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Ночью в 112 позвонил мужчина, который случайно нашел животное.

«Прибыв на место вызова, специалисты встретились с очевидцем, который сообщил, что он хотел самостоятельно помочь четвероногой, но та вела себя агрессивно, поэтому без помощи специалистов мужчина не мог ее освободить. Спасатели оценили обстановку, животное находилось в коллекторе на глубине полутора метров, но, к счастью, в нем не было воды. Старший смены спустился к испуганной пленнице и успокоил ее, после чего помог ей выбрать на свободу», — рассказал замначальника 308-ой ПСЧ Роман Протасевич.

Стоит отметить, что колодец сотрудники прикрыли,а собака ​убежала сразу же после освобождения.

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