Диетолог раскрыл, как не набрать сброшенные на диете килограммы

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Приближение весны заставляет многих задуматься о своей внешности и фигуре. В течение зимы рацион питания был калорийным и «помог» набрать лишние килограммы или усугубил уже имеющуюся проблему лишнего веса. Однако, по мнению специалистов, резко сбрасывать лишнее путем голодания опасно.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как после диеты не набрать снова лишние килограммы.
По его словам, подсчет калорий — подход, благодаря которому люди худеют планомерно — без «откатов» назад.
Пристанский назвал «шоковой диетой» интервальное голодание, когда люди на протяжении длительного времени не потребляют пищу, отметив, что это опасно для здоровья.
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«Диета в привычном нашем понимании — это всегда какое-то жесткое ограничение по времени, по каким-то продуктам и так далее. Я слышу это почти каждый день. В моем понимании диета — это просто определенный план питания с подсчитанным количеством калорий», — сказал эксперт.
По его словам, подсчет калорий — подход, благодаря которому люди худеют планомерно — без «откатов» назад.
«Тайминг важен только по белковой составляющей, а в течение дня мы периодически что-либо потребляем. Люди, которые считают калории, худеют постепенно, не возвращают вес, чувствуют себя хорошо и, в принципе, всегда в норме», — объяснил диетолог.
Пристанский назвал «шоковой диетой» интервальное голодание, когда люди на протяжении длительного времени не потребляют пищу, отметив, что это опасно для здоровья.
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Анастасия Панченко