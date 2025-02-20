Врач раскрыл опасные последствия распространенной привычки

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Привычка тереть глаза руками может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая инфекции, травмы и ухудшение зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru».
«Самая очевидная причина для запрета — риск инфицирования переднего отдела глаза. Это может привести к бактериальному конъюнктивиту или блефариту, которые проявляются покраснением глаз, отёком век, выделениями, зудом и другими симптомами. Лечение таких заболеваний назначает врач, и оно может занять от нескольких дней до нескольких недель», — пояснила офтальмолог.Вторая причина — при протирания глаза руками можно повредить его поверхность, что грозит эрозией роговицы или конъюнктивы. По словам Миргородской, без своевременного лечения такие травмы могут привести к длительным рецидивам или бактериальным осложнениям.
Также она подчеркнула, что привычка постоянно тереть глаза может привести к кератоконусу — серьезному заболеванию глаза.
«Оно вызывает истончение роговицы, изменение её формы и прогрессирующее ухудшение зрения, которое не корректируется очками или мягкими контактными линзами», — подчеркнула врач.Читайте также:
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