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Врач раскрыл опасные последствия распространенной привычки

Врач Миргородская: привычка тереть глаза грозит инфекциями и травмами
Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

Привычка тереть глаза руками может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая инфекции, травмы и ухудшение зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru».
«Самая очевидная причина для запрета — риск инфицирования переднего отдела глаза. Это может привести к бактериальному конъюнктивиту или блефариту, которые проявляются покраснением глаз, отёком век, выделениями, зудом и другими симптомами. Лечение таких заболеваний назначает врач, и оно может занять от нескольких дней до нескольких недель», — пояснила офтальмолог.
Вторая причина — при протирания глаза руками можно повредить его поверхность, что грозит эрозией роговицы или конъюнктивы. По словам Миргородской, без своевременного лечения такие травмы могут привести к длительным рецидивам или бактериальным осложнениям.

Также она подчеркнула, что привычка постоянно тереть глаза может привести к кератоконусу — серьезному заболеванию глаза.
«Оно вызывает истончение роговицы, изменение её формы и прогрессирующее ухудшение зрения, которое не корректируется очками или мягкими контактными линзами», — подчеркнула врач.
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Уролог рассказал, как сберечь мужское здоровье
Уролог Киселев: спорт, питание и половая жизнь позволят сберечь мужское здоровье
20 февраля 2025, 16:14

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Физическая активность, сбалансированное питание и регулярная половая жизнь позволят сохранить мужское здоровье. Об этом рассказал уролог-андролог казанской клинической больницы №7 Леонид Киселев в беседе с «Татар-информом».
Он также подчеркнул, что большую роль играет здоровый восьмичасовой сон, потому что благодаря ему поддерживается нормальный уровень тестостерона.
«Немаловажный факт – это регулярная половая жизнь и защищенный секс. Для каждого мужчины понятие нормы в этом деле индивидуальное. Однако длительные перерывы (больше двух недель) ни к чему хорошему не ведут», — поделился врач.
Киселев добавил, что на мужском здоровье крайне пагубно отражается курение. Курильщики со стажем более 10 лет даже в молодости могут привести к проблемам с эрекцией у 80% мужчин после 40 лет.

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Диетолог сделала неожиданное заявление о пельменях
Диетолог Русакова: следящим за фигурой не стоит есть пельмени чаще раза в неделю
20 февраля 2025, 15:20

Фото: istockphoto/Arx0nt

Тем, кто следит за фигурой, не стоит есть пельмени чаще одного-двух раз в неделю. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, это блюдо хорошо утоляет голод из-за высокой калорийности, но его польза зависит от качества начинки.
«На среднюю порцию отварных пельменей (150–180 граммов) приходится 400–550 калорий, а в жареном продукте их еще больше. <…> Тем, кто следит за фигурой, не рекомендуется употреблять пельмени чаще одного–двух раз в неделю», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала о положительном влиянии сладкой газированной воды. В беседе со «Страстями», пишет «Сiбдепо», она отметила, что пить колу каждый день можно только для растворения желудочных безоаров. Газировка размягчает эти камни за счет угольной и фосфорной кислоты.
«Они размягчают структуру безоара. Комок быстрее расщепляется, а газирование помогает продвигать остатки пищи в кишечник. Однако процесс употребления колы для растворения безоаров должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах — органических скоплениях», — пишет издание.
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В Москве спасли восьмилетнюю девочку с 46 магнитными шариками в желудке
19 февраля 2025, 12:52

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве хирурги Детской клинической больницы имени Башляевой провели экстренную операцию восьмилетней девочке, которая проглотила 46 магнитных шариков. Об этом сообщает столичный Депздрав. Отмечается, что изначально родители списали ее симптомы на укачивание в машине, но вскоре школьница призналась, что глотала шарики от скуки.
«Врачи провели экстренную операцию, извлекли магниты из желудка, и восстановление прошло без осложнений. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана», — отметили специалисты Депздрава в беседе с «Москвой 24».
Параллельно в столичной клинической больнице имени Буянова медики спасли 62-летнего мужчину, у которого за сутки произошло 25 остановок сердца. Как передает «Сiбдепо», причиной стало истощение имплантированного дефибриллятора, который поддерживал работу сердца после перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.

Семь часов специалисты в областях сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии, анестезиологии и реаниматологии боролись за жизнь мужчины, говорится в материале. Операция прошла успешно, и сейчас его состояние стабилизировано.

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Неожиданно: Врач Головчанская назвала пользу от ежедневного употребления колы
Врач Головчанская назвала неожиданно полезное свойство кока-колы
18 февраля 2025, 20:18

Фото: istockphoto/master1305

Регулярное употребление колы вредит здоровью, однако врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская неожиданно назвала положительное влияние напитка на здоровье.
По мнению специалиста, которое она озвучила в беседе с порталом «Страсти», кока-кола при ежедневном употребление растворяет желудочные безоары. Они представляют собой плотные инородные тела в желудке, которые образуются из непереваренных остатков пищи и могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта, вызывая рвоту и боль в животе. Фосфорная и угольная кислота, содержащиеся в напитке, размягчают безоар, низкий pH усиливает расщепление комка, а газированная структура стимулирует моторику и способствует продвижению его остатков в кишечник.

Врач рекомендует использовать такой способ только при фитобезоарах, то есть скоплениях в желудке растительного происхождения, и обязательно — под контролем врача. При других типов безоаров показана уже помощь хирурга.

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#напитки
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Кардиолог назвала главную ошибку людей с гипертонией
Кардиолог Фомичева: главной ошибкой гипертоников является отказ от советов врача
14 февраля 2025, 20:36

Фото: iStock/peakSTOCK

Главной ошибкой людей с гипертонией является отказ от рекомендаций врача — пренебрежение DASH-диетой, употребление соленой пищи и нерегулярный прием лекарств от давления. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.
«Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространенная ошибка! Гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным. Плановая терапия должна проводиться на регулярной основе», — пояснила врач в беседе с «Известиями».
В свою очередь врач-кардиолог медцентра «Будь Здоров» Иосиф Шубитидзе рассказал о пользе кофе для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что бодрящий напиток улучшуает работу эндотелия, что эффективно в качестве профилактики атеросклероза и закупорки сосуда, а также снижает риск аритмии.
«Напиток повышает чувствительность клеток к инсулину и снижает риск развития диабета – серьезного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо кофеина, кофе содержит около 2000 веществ, в том числе, витамины группы В, калий, магний, которые очень полезны для поддержания нормального сердечного ритма», — поделился специалист.
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