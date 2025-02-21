Диетолог раскрыла свойства чая с тулси и лавандой

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Чай с тулси и лавандой, который набирает популярность в социальных сетях, действительно обладает полезными свойствами, может помочь снять стресс и быстро уснуть. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, подчеркнув, что справиться с серьезными проблемами со сном, болезнями нервной и эндокринной систем отвар не сможет.
«Тулси, или базилик священный — это великолепный антиоксидант. В нем высокое содержание полезных антоцианов и полифенолов, которые снимают окислительный стресс с организма. А лаванда обладает седативным эффектом, ее в сушеном виде добавляют даже в подушки для лучшего засыпания. Она хорошо успокаивает нервную систему», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, каким должен быть ужин, чтобы утром не было последствий. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на 360.ru, специалист указала, что ужин должен быть легким и за 4 часа до сна, чтобы не спровоцировать утреннюю тошноту.
«Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20% от общей калорийности рациона. <…> Не менее 60% от общей калорийности рациона должно приходиться на первую половину дня», — приводят слова диетолога.Читайте также:
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